Les Etats membres de l’UE, réunis au sein d’un comité d’appel, ont voté lundi en faveur d’une nouvelle autorisation pour cinq ans de l’herbicide controversé glyphosate, ce qui constitue un surprise, a annoncé la Commission européenne.

Dix-huit pays ont voté en faveur de la proposition de l’exécutif européen, représentant à peine plus des 65% de la population de l’UE nécessaires. Neuf s’y sont opposés et un pays s’est abstenu, ce qui a permis d’atteindre la majorité qualifiée requise, contrairement à un premier vote début novembre. L’Allemagne, qui s’était abstenue au tour précédent, a voté pour, après avoir demandé des modifications au texte proposé en lien avec des restrictions sur l’usage privé du glyphosate et le respect de la biodiversité, selon une source proche du dossier. Ce changement dans la position de l’Allemagne, un poids lourd démographique, a contribué à faire pencher la balance en faveur d’une nouvelle autorisation. « Le vote d’aujourd’hui montre que quand nous voulons, nous pouvons partager et accepter notre responsabilité collective dans la prise de décision », a réagi le commissaire européen à la Santé Vytenis Andriukaitis, cité dans un communiqué.

La Commission va maintenant adopter une décision avant que l’autorisation actuelle n’expire le 15 décembre. Si le vote en appel de lundi avait aussi enregistré une impasse, c’est l’exécutif européen qui aurait dû trancher.