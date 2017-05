GB: 22 morts dans un attentat lors d’un concert pop à Manchester

Un attentat a fait 22 morts et plus de 50 blessés lundi soir à l’issue d’un concert de la chanteuse pop américaine Ariana Grande dans la salle Arena à Manchester, dans le nord-ouest de l’Angleterre, a indiqué la police. Plusieurs témoins ont affirmé avoir entendu une puissante explosion, qui a provoqué des scènes de panique dans la salle mais aussi dehors, où des parents attendaient la sortie de leurs enfants.

« Nous étions en train de quitter la salle après le concert d’Ariana Grande vers 22h30 (21h30 GMT) lorsqu’on a entendu un bang, comme une explosion, qui a paniqué tout le monde, et tout le monde essayait de fuir », a raconté Majid Khan, 22 ans, à l’agence britannique Press Association. « Tous les gens qui étaient de l’autre côté de la salle de concerts où le bang a été entendu sont soudain venus vers nous en courant et ils essayaient de sortir, donc ça bloquait », a-t-il ajouté.

« C’était la panique ». La police s’est rendue sur place après avoir été appelée peu avant 21h35 GMT, à la suite des informations faisant état d’une explosion. Elle a rapidement isolé la zone, entourée de nombreuses voitures de police et d’ambulances, a constaté un photographe de l’AFP. Peu après, elle annonçait un bilan de 19 morts et environ 50 blessés et évoquait « un incident terroriste ». « Nous travaillons à établir tous les détails de ce qui est traité par la police comme une épouvantable attaque terroriste », a réagi la Première ministre britannique Theresa May, en exprimant sa sympathie aux familles.

‘Des corps partout »

« On a écouté la dernière chanson et soudain, il y a eu comme un flash avec un bang et puis de la fumée », a raconté à la BBC Gary Walker, de Leeds, venu avec sa femme pour attendre leur filles à la sortie du concert. M. Walker a dit avoir été blessé au pied par un éclat de métal et sa femme a été blessée à l’estomac.

Elena Semino, qui attendait sa fille de 17 ans au guichet de vente des billets au moment de l’explosion et a elle-même été blessée, a raconté au Guardian: « J’ai senti une forte chaleur dans mon cou et quand j’ai levé la tête, il y avait des corps partout ». Selon la police des transports de Manchester, l’explosion s’est produite dans le foyer du stade qui abrite la salle de concerts. Un point qu’a confirmé Emma Johnson à la BBC: « Nous étions en haut des escaliers avec mon mari, venus attendre nos filles, et la vitre a explosé. C’était près de l’endroit où ils vendent des souvenirs.

Tout le bâtiment a tremblé ». Dans la salle même, « tout le monde paniquait, ça poussait dans les escaliers », a déclaré Isabel Hodgins à la chaîne de télévision Sky News. « Le couloir était plein de monde, il y avait une odeur de brûlé, il y avait beaucoup de fumée pendant qu’on sortait », a-t-elle dit. « Des gens hurlaient qu’ils avaient vu du sang, mais d’autres disaient que c’étaient des ballons qui avaient explosé ou une enceinte qui avait claqué », a déclaré Robert Tempkin, 22 ans, à la BBC. L’Arena peut accueilir jusqu’à 21.000 personnes. D’après Cheryl McDonald, venue avec sa petite fille de 9 ans, la salle était « pleine d’enfants ». « Ma fille est très, très choquée », a-t-elle dit à Sky.

‘Brisée’

Ariana Grande s’est dite « brisée » par l’attentat. « Brisée. Du fond du coeur, je suis affreusement désolée. Je n’ai pas de mots », a tweeté la chanteuse, qui effectue actuellement une tournée en Grande-Bretagne. « Londres est aux côtés de Manchester, nos pensées vont aux morts et aux blessés », a tweeté le maire de Londres Sadiq Khan, dont la ville a été touchée par un attentat deux mois auparavant jour pour jour qui avait fait 5 morts.

Un homme avait foncé dans la foule avec un véhicule et poignardé un policier avant d’être abattu. « Paris est cette nuit aux côtés de Manchester », a tweeté en écho la maire de la capitale française Anne Hidalgo, tandis que le président du Conseil européen Donald Tusk affirmait: « Mon coeur est à Manchester cette nuit ». Le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, a déclaré qu’à la suite de l’attentat de Manchester il avait ordonné des patrouilles supplémentaires à « des endroits particulièrement sensibles » (métro, aéroports…) par « mesure de précaution ». Le département américain de la Sécurité intérieure a annoncé « des mesures de sécurité renforcées dans et autour des endroits et des événements publics ».