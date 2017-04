Fusillade à Orlando: la tour Eiffel illuminée lundi soir aux couleurs gay

La tour Eiffel sera illuminée lundi soir aux couleurs arc-en-ciel en hommage aux victimes de la fusillade dans un night-club gay d’Orlando (Floride), qui a fait 50 morts, a annoncé la mairie de Paris.

La mairie a précisé à l’AFP que cet éclairage aurait lieu à partir de 23H30.

« Paris stands with Orlando. Ce soir, @LaTourEiffel sera illuminée aux couleurs LGBT en hommage aux victimes #lovewins », a déclaré sur Twitter la maire PS de Paris, Anne Hidalgo. Le drapeau LGBT a été choisir par rapport au drapeau tricolore américain en raison de l’impossibilité de projeter les étoiles de la bannière sur la tour Eiffel, a-t-on indiqué.

L’Hôtel de Ville de la capitale française va également arborer ce drapeau multicolore ainsi que la bannière étoilée, a annoncé par ailleurs Mme Hidalgo en ouverture du Conseil de Paris. Elle a adressé sa « compassion, sa solidarité et son affection », de même que son « soutien indéfectible » au peuple américain et à la communauté gay touchés par la fusillade d’Orlando en Floride. Une minute de silence a été observée au Conseil de Paris, qui se tient pendant trois jours cette semaine. Nous « voulons montrer notre résolution à ne pas se taire, à vivre, et à nous battre contre les obscurantistes et le terrorisme », avait auparavant indiqué la maire devant la presse.

afp