Frontières, marché numérique et Brexit / Angela Merkel et Xavier Bettel sur la même longueur d’ondes

Après les échanges de politesse habituels, une visite au Palais et un entretien à la hautement symbolique maison natale de Robert Schuman, Angela Merkel, la chancelière allemande, et le Premier ministre, Xavier Bettel, ont tenu un point presse à l’auditorium du Mudam. Les relations bilatérales avec le premier partenaire économique sont au beau fixe. Même si la volonté allemande d’introduire un péage routier constitue une ombre au tableau. «J’ai transmis les soucis de la population luxembourgeoise à Mme Merkel», a expliqué Bettel. La chancelière, peu impressionnée, a rétorqué que l’introduction d’un péage en Autriche «n’a pas causé l’effondrement du trafic frontalier entre les deux pays».

L’actualité européenne, les flux migratoires, notamment, était aussi à l’ordre du jour et la chancelière prône un meilleur échange des données et la création d’un registre d’entrée et de sortie pour l’espace Schengen. «Le terrorisme est une menace réelle. Les récents événements l’ont démontré et je crois que tous les pays membres comprennent désormais la nécessité de la mise en place d’un tel registre», lance Merkel. L’amélioration du fonctionnement de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex) et la mise en place de la sphère de sécurité économique «Safe Harbor» sont, d’après Merkel, autant d’exemples prouvant la volonté des Etats membres d’agir efficacement et rapidement lorsqu’il s’agit de la sécurité de l’Union.

Compétitivité

Une meilleure protection des frontières extérieures permettrait notamment un contrôle efficace des flux d’immigrés vers l’espace Schengen. Il s’agit aussi de mettre fin au trafic d’êtres humains organisé par des passeurs peu scrupuleux. D’après la chancelière et Xavier Bettel, des accords avec les pays du Maghreb permettraient d’établir un cadre juridique et légal afin de mieux encadrer les flux. Critiquée en Allemagne pour sa politique d’accueil des réfugiés, jugée trop large par la frange la plus conservatrice de son parti et par l’extrême droite, Merkel maintient toutefois sa volonté d’ouvrir les frontières allemandes aux réfugiés.

Le volet économique de la visite a été marqué par des discussions autour de la création d’un marché intérieur du numérique. Ni Bettel, ni Merkel n’ont avancé de pistes concrètes, mais ils soulignent la nécessité de se donner un cadre commun au sein de l’Union pour harmoniser tous les domaines de l’économie liés au numérique: «Nous souffrons encore aujourd’hui de différences importantes d’un pays à l’autre qui compliquent la libre circulation des hommes et des marchandises», précise Merkel avant d’ajouter qu’il ne faut pas reproduire la même erreur pour le numérique puisque ce nouveau marché «décidera de la compétitivité future de l’Union européenne et de ses Etats membres», note Bettel.

Les deux chefs de gouvernement ont ensuite abordé les négociations du Brexit en soulignant que les 27 pays membres «doivent défendre la même position et regarder dans la même direction». Evidemment, la balle est actuellement dans le camp de la Grande-Bretagne, qui «doit décider de la manière dont les négociations vont se dérouler», dit le Premier ministre.

