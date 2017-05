France/Valls: « Ce Parti socialiste est mort, il est derrière nous », « il doit se dépasser »

L’ancien Premier ministre PS Manuel Valls a estimé mardi sur RTL que « ce Parti socialiste est mort », qu' »il est derrière nous » et qu’il « doit se dépasser ».

« Ce Parti socialiste est mort, il est derrière nous, pas son histoire et ses valeurs, mais il doit se dépasser », a affirmé M. Valls, souhaitant que le parti soit « beaucoup plus clair » vis-à-vis du président élu Emmanuel Macron. « C’est pas en quelques jours que le Parti socialiste va traiter son bilan, son histoire, et voir la forme qu’il va prendre demain », a-t-il poursuivi.

« Aujourd’hui l’essentiel c’est de donner une majorité large et cohérente, sans futurs frondeurs, si vous voyez ce que je veux dire, à Emmanuel Macron pour qu’il puisse gouverner ». « J’ai éprouvé ce que pouvais être la division, elle a été fatale à ce quinquennat », a ajouté l’ancien Premier ministre qui a annoncé qu’il serait lui-même « candidat de la majorité présidentielle » aux législatives. « Et en plus Emmanuel Macron porte quelque chose qui paraît essentiel, c’est la recomposition politique », a-t-il encore dit. « Il faut aller jusqu’au bout de cette recomposition, ceux qui restent au milieu du gué seront emportés ». Interrogé sur l’éventualité de son exclusion du PS, il a répondu: « Le Parti socialiste va exclure un ancien Premier ministre, qui a toujours été loyal? (…) Enfin! Je vois que les vieux partis veulent exclure. Aujourd’hui ce qu’il faut c’est rassembler, pas exclure ».

Valls: « Je serai candidat de la majorité présidentielle » pour les législatives

L’ancien Premier ministre PS Manuel Valls a annoncé mardi qu’il serait « candidat de la majorité présidentielle » aux élections législatives de juin, souhaitant s' »inscrire » dans le mouvement du président élu Emmanuel Macron.

« Comme j’invite d’ailleurs tous les députés sortants, les progressistes, ceux qui ont appelé à voter Emmanuel Macron avant le premier tour, ceux qui souhaitaient sa victoire, moi je serai candidat de la majorité présidentielle, et souhaite m’inscrire dans ce mouvement qui est le sien, la République en marche », a-t-il déclaré sur RTL.

« Parce que je suis un républicain, parce que je suis un homme de gauche, parce que je reste un socialiste, je ne vais pas renier 30 ans de ma vie politique, parce que j’ai exercé les responsabilités, parce que je sais que gouverner la France c’est difficile, je ne suis pas en embuscade. Je veux la réussite d’Emmanuel Macron », a ajouté celui qui est redevenu député à Evry après sa démission du gouvernement en décembre.

« Parlons franchement : nous nous retrouvons dans la plupart des propositions du projet qu’Emmanuel Macron porte, oui ou non? Oui », a-t-il dit. De son côté, Benjamin Griveaux, porte-parole d’En Marche!, a précisé sur Europe 1 que l’ancien Premier ministre n’avait pas été investi par la commission nationale d’investiture, « ou alors sa candidature m’a échappée ». « La bannière sur laquelle les candidats aux législatives iront s’appelle la République en marche (…) la procédure est la même pour tout le monde, il lui reste 24 heures », a-t-il ajouté. Les candidats de « La République en marche » doivent être investis pour les législatives avant jeudi midi dans chacune des 577 circonscriptions. « A ce stade on a 500 » candidats, a précisé le responsable de la commission d’investitures, Jean-Paul Delevoye, sur France 2. « Donc nous sommes en train de travailler, la commission se réunira une dernière fois pour terminer cette liste et jeudi midi nous serons prêts », a-t-il dit.

Bachelay (PS) : Valls « s’en va pour des raisons de carrière et d’opportunisme »

Le député PS Alexis Bachelay a affirmé mardi que Manuel Valls, qui a annoncé son souhait de se présenter sous la bannière du mouvement d’Emmanuel Macron pour les législatives, s’en allait « pour des raisons de carrière et d’opportunisme ».

« Manuel Valls s’en va pour des raisons de carrière et d’opportunisme », a affirmé M. Bachelay, soutien de Benoît Hamon, sur BFMTV, estimant que « tant que le PS était au sommet et lui a permis d’avoir des mandats et d’accéder à de hautes responsabilité », l’ancien Premier ministre gardait sa place au sein du parti. « Maintenant que nous connaissons des difficultés (…), il quitte le navire, c’est triste et pathétique », a déploré le député des Hauts-de-Seine.

Des difficultés dont Manuel Valls est « responsable », selon M. Bachelay: « C’est lui qui a théorisé les gauches irréconciliables, c’est lui qui a recouru de façon abusive au 49.3 avec des mots durs, clivants ». Mais « nous allons nous relever », affirme-t-il. Alors que le Parti socialiste se réunit en Bureau national mardi, M. Bachelay a affirmé que M. Valls ne venait « plus depuis plusieurs mois et comme il a appelé à la mort du PS, je ne crois pas qu’il ait envie d’observer un cadavre ». « Je pense qu’il ne remettra plus les pieds à Solférino », a-t-il ajouté. Devant les portes du siège du Parti socialiste, Olivier Faure, président du groupe PS à l’Assemblée nationale, a refusé de trancher quant à une éventuelle exclusion de Manuel Valls. « J’ai pas tellement envie de passer ma vie à commenter les faits et gestes de Manuel Valls. C’est un non-événement. Il avait annoncé depuis fort longtemps qu’il était en rupture avec le PS. Ce matin il en tire les conséquences. Je ne crois pas que jusqu’ici En Marche! lui ait fait des offres de service, je crois même que c’est le contraire (…) et donc il est dans une forme de no man’s land , il continue sa propre route politique », a-t-il estimé. « Les vrais amis, ceux qui aident à la réussite, ce ne sont pas ceux qui le moment venu, par opportunisme, choisissent de ramper devant le nouveau pouvoir. Les vrais amis sont ceux qui, y compris dans la tourmente, sont là pour dire ce qu’il faut faire ».