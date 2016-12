France/Primaire: l’eurodéputé Edouard Martin soutient Benoit Hamon

L’eurodéputé et ancien syndicaliste CFDT du site d’ArcelorMittal à Florange (Moselle) Edouard Martin, a décidé de soutenir Benoit Hamon à la primaire de la gauche, dévoile-t-il lundi dans un entretien à Libération.

« Son programme me touche. Il me correspond le mieux. Benoit souhaite donner plus de place à la société civile, il ne tombe pas dans le débat hypocrite sur le cannabis qu’il veut légaliser », explique l’ancien syndicaliste, qui dit avoir vu en Benoit Hamon « un homme qui connait ses dossiers et qui a une vision pour la France: le partage du travail, le revenu universel et la place des citoyens dans une démocratie ». Edouard Martin, qu’on disait proche d’Arnaud Montebourg, dont il affirme qu’il « a fait le job sur le dossier » Florange, estime que Hamon est « plus pro-européen et moins souverainiste » que l’ancien ministre de l’Economie. « Mais je n’ai aucun grief contre Montebourg », assure-t-il. « Si demain Arnaud se retrouve face à Valls au second tour, je n’hésiterai pas un instant à le rejoindre », dit-il. Interrogé sur le quinquennat de François Hollande, il déplore un quinquennat « dominé par le flou ». « On n’a jamais su où le président voulait nous emmener. Dès son arrivée au pouvoir, il y a eu un matraquage fiscal car les finances étaient dans le rouge et qu’il fallait rembourser la dette. Et ça personne ne l’a compris car il n’avait pas été élu pour ça » dit-il. François Hollande « aurait dû s’adresser aux Français de manière claire et expliquer les choses », ajoute-t-il.

afp