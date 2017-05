France/Présidentielle: Macron nettement devant Le Pen au second tour

Emmanuel Macron serait élu dimanche au second tour de la présidentielle avec 62% des voix contre 38% à sa rivale Marine Le Pen, selon un sondage Elabe publié vendredi, au dernier jour de la campagne.

Cette enquête pour BFM-TV et l’Express a été réalisée jeudi, au lendemain du débat télévisé qui a opposé les deux finalistes du second tour. Le débat a viré au pugilat. Certains soutiens de la candidate FN se sont dits déçus par sa prestation.

Au lendemain de l’émission, le candidat d’En Marche! gagne trois points par rapport à la précédente enquête de l’institut réalisée du 28 avril au 2 mai. Sa rivale du Front national en perd trois.

A deux jours du vote, le potentiel de participation reste relativement faible, 68% des personnes interrogées se disant certaines d’aller voter.

Des deux candidats, Emmanuel Macron est celui qui bénéficierait des meilleurs reports de voix parmi l’électorat des candidats battus au premier tour de la présidentielle.

Les électeurs du candidat de la droite François Fillon voteraient à 45% pour l’ex-ministre de l’Economie et à 32% pour Marine Le Pen (23% n’expriment pas d’intention de vote). Ceux de Jean-Luc Mélenchon choisiraient à 54% Emmanuel Macron et à 14% sa rivale (32% non exprimés).

Les adhérents de La France insoumise avaient opté en majorité, lors d’une consultation à laquelle ont participé 243.000 votants, pour le vote blanc ou nul ou l’abstention. Enfin, 72% des électeurs du socialiste Benoît Hamon voteraient pour le candidat d’En Marche! et 7% pour la candidate FN (21% non exprimés).

Enquête réalisée en ligne le 4 mai auprès de 1.009 personnes inscrites sur les listes électorales, selon la méthode des quotas. Marge d’erreur de 1,6 à 3,7 points. Les intentions de vote ne constituent pas une prévision de résultat. Elles donnent une indication des rapports de force et des dynamiques au jour de la réalisation du sondage.

