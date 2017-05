France/Macron élu président en l’emportant largement sur Le Pen

Emmanuel Macron a été élu dimanche président de la République en battant largement la candidate d’extrême droite Marine Le Pen lors d’un second tour marqué par une forte abstention, mais de nombreux défis attendent cet homme jeune à l’ascension fulgurante, à commencer par l’obtention d’une majorité à l’Assemblée.

Emmanuel Macron a été élu dimanche président de la République avec 65,5% à 66,1% des voix face à Marine Le Pen (33,9% à 34,5%), selon les estimations des instituts de sondages Ifop et Harris Interactive.

Le candidat d’En Marche!, 39 ans, devient le 8e président de la Ve République avec une victoire très nette sur la candidate du Front national, 48 ans. Selon Ifop-Fiducial pour Cnews, Sud Radio et Paris Match, Emmanuel Macron obtient 65,5% et Marine Le Pen, 34,5%. Selon Elabe pour BFMTV et RMC, M. Macron obtient 65,9% et Mme Le Pen 34,1%. Selon Harris Interactive pour M6, Emmanuel Macron obtient 66,1% et Marine Le Pen, 33,9%.

Le second tour a été marqué par la plus forte abstention depuis 1969, qui devrait selon les sondeurs dépasser les 25%. Contrairement à 2002 où la présence du Front national avait mobilisé, la participation recule nettement par rapport au 1er tour (22,23%).

A 39 ans, Emmanuel Macron accomplit un des plus retentissants exploits de l’histoire politique française. Jamais élu auparavant, comme Charles de Gaulle; plus jeune des 25 présidents de la République juste devant le premier d’entre eux, Louis Napoléon-Bonaparte (40 ans en 1848); élu dès sa première tentative à l’Elysée, comme François Hollande, Nicolas Sarkozy ou encore le centriste Valéry Giscard d’Estaing à qui il est parfois comparé.

Ce natif d’Amiens, énarque promotion 2004, inspecteur des finances puis associé-gérant de la Banque Rothschild, accède à la magistrature suprême sans jamais avoir été parlementaire. Rapporteur adjoint d’une commission pour la croissance sous la présidence Sarkozy en 2008, secrétaire général adjoint et conseiller économique du président Hollande depuis 2012, il était encore inconnu du grand public avant sa nomination comme ministre de l’Economie en août 2014 où il est resté moins de deux ans.