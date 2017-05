France/Les concerts parisiens prévus dans les prochains jours doivent être maintenus

Les concerts et manifestations prévus à Paris dans les prochains jours doivent être maintenus malgré l’attentat de Manchester (22 morts), a prôné mardi la maire (PS) de Paris Anne Hidalgo.

« Il faut bien sûr les maintenir », a déclaré Mme Hidalgo sur Europe 1. « Chaque évènement, que ce soit sur la voie publique ou dans des salles de concert ou autre, fait l’objet d’une analyse particulière avec les services de la préfecture de police de Paris. (…) Les partenaires, les organisateurs de ces manifestations, qu’elles soient publiques, privées, sur la voie publique ou pas, travaillent de concert avec la préfecture de police pour analyser tous les points de sécurité. Nous avons aussi sur un certain nombre de sites mis en place des sécurités pérennes, je pense par exemple à tous les barrages béliers qui sont installés », a expliqué la maire de Paris. « On a rehaussé, on rehausse chaque fois, on analyse le niveau de sécurité mais il faut continuer à vivre, c’est la meilleure recette contre le terrorisme », a-t-elle insisté.

Mme Hidalgo a dit souhaiter « que le plan Vigipirate, l’opération Sentinelle perdure sur Paris » pour « permettre de sécuriser les lieux touristiques et les lieux du quotidien ». Elle s’est également prononcée pour le maintien de l’état d’urgence « tant que c’est nécessaire ». « Je ne suis pas pour avoir le moindre état d’âme » Un attentat suicide a fait au moins 22 morts, dont des enfants, et 59 blessés lundi soir à l’issue d’un concert pop à Manchester (ouest de l’Angleterre). « Je pense bien sûr à tous ces jeunes, toutes ces victimes, ces enfants, ces parents, ce désarroi, cette peur ».

« C’est un récit que malheureusement on connaît et qui nous renvoie à ces moments horribles » des attentats du 13 novembre 2015 à Paris et Saint-Denis (130 morts).

afp