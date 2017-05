France/Décès brutal de la députée PS Corinne Erhel après un malaise en plein meeting

La députée PS des Côtes d’Armor Corinne Erhel, 50 ans, est brutalement décédée vendredi soir des suites d’un « malaise » lors d’une réunion publique de soutien à Emmanuel Macron dans son département, ont annoncé plusieurs hauts responsables socialistes.

« J’ai appris avec une immense peine le décès de Corinne Erhel, députée de la cinquième circonscription des Côtes d’Armor, à la suite d’un malaise en plein meeting à Plouisy, alors qu’elle prenait la parole devant 300 militants pour défendre les valeurs de la République », a annoncé le président de l’Assemblée nationale, Claude Bartolone dans un communiqué. « Je n’oublierai jamais comme l’ensemble des députés de cette législature, son engagement, son travail et son dévouement au service de l’intérêt général », ajoute-t-il.

Le Premier ministre Bernard Cazeneuve a salué la mémoire de Mme Erhel, « femme de convictions, parlementaire engagée », en adressant sur Twitter ses condoléances à sa famille. « Choqué d’apprendre la mort de Corinne Erhel. Elle était si engagée et si passionnée par son territoire », a également réagi l’ancien Premier ministre Manuel Valls sur le réseau social. « Injuste et terrible », a déclaré le premier secrétaire du Parti socialiste Jean-Christophe Cambadélis. Le patron du groupe PS à l’Assemblée, Olivier Faure, a fait part de son « immense tristesse », quand le député Olivier Dussopt a rendu hommage à une femme « engagée, d’une gentillesse incroyable et d’un grand talent ».

Selon les médias locaux, Mme Erhel, dernière intervenante d’un meeting de soutien à la campagne de M. Macron, s’est effondrée sur scène en plein discours. Elle a ensuite été transportée en urgence par le Samu à l’hôpital de Saint-Brieuc, où son décès a été annoncé. Ancienne parlementaire, née le 3 février 1967 à Quimper, députée depuis 2007, Mme Erhel siégeait à la commission des Affaires économiques de l’Assemblée. L’élue bretonne avait rejoint cette année le mouvement En marche! d’Emmanuel Macron, dont la campagne s’est achevée vendredi soir, à l’avant-veille du second tour.

