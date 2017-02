Un homme a attaqué vendredi à l’arme blanche au cri d' »Allah Akbar » des militaires en faction à l’entrée de la très touristique galerie du Carrousel du Louvre à Paris, qui ont riposté, le blessant très grièvement, rappelant le niveau élevé de la menace terroriste en France.

Il s’agit « visiblement » d’une « attaque à caractère terroriste », a déclaré le ministre de l’Intérieur Bernard Cazeneuve, en déplacement à Bayeux.

Le parquet antiterroriste a été saisi de l’enquête. Cet attentat intervient dans un contexte de menace très élevée en France, frappée depuis 2015 par une série d’attentats, parfois de masse, qui ont fait 238 morts. Plusieurs de ces attaques ou tentatives ont visé des militaires ou des policiers. Les faits se sont produits vers 10H00 dans l’escalier qui descend dans cette galerie donnant accès au musée le plus fréquenté du monde: un homme « armé d’une machette au moins, peut-être d’une deuxième arme » s’est avancé vers quatre militaires de la force Sentinelle en proférant des « menaces » et en criant « Allah Akbar », a déclaré à la presse le préfet de police de Paris Michel Cadot. « Le militaire le plus proche, semble-t-il, a tiré pour se défendre face à l’agression », tirant cinq balles, « blessant sérieusement l’assaillant », notamment au ventre, selon le préfet de police. Un des militaires a été légèrement blessé au cuir chevelu. Selon une source militaire, un des soldats a d’abord tenté de maîtriser l’agresseur « par des techniques d’autodéfense. Devant l’échec de la maîtrise, l’un des soldats a ouvert le feu ». Une deuxième personne, « au comportement suspect » a été interpellée, selon M. Cadot, très prudent sur son implication éventuelle. Le parquet antiterroriste, qui s’est rendu sur place, a ouvert une enquête de flagrance pour « tentatives d’assassinats aggravées en relation avec une entreprise terroriste et association de malfaiteurs terroriste criminelle », a annoncé le parquet de Paris. Les investigations sont confiées à la section antiterroriste de la PJ parisienne et à la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI).

– Un millier de personnes confinées –

Les démineurs sont intervenus pour vérifier l’intérieur de deux sacs que l’assaillant avait sur le dos, et qui ne contenaient pas d’explosifs, a ajouté Michel Cadot. Un périmètre de sécurité a immédiatement été établi, de nombreux policiers vêtus de gilet pare-balles interdisant les accès à la zone, a constaté une journaliste de l’AFP.

Le périmètre comprend l’ensemble des jardins, du Carrousel et le musée du Louvre. Les stations de métro alentours ont été fermées. Le public présent dans le musée, environ 250 personnes à cette heure, a été « confiné dans des parties du Louvre qui étaient sécurisées » et devait sortir peu à peu « par petits groupes après une vérification de leur situation », selon le préfet de police. Au total, un millier de personnes a été confiné, selon le porte-parole du ministère de l’Intérieur Pierre-Henry Brandet. Dans la foule, une femme d’une cinquantaine d’années se demande si « c’est pas une attaque terroriste? », tandis qu’un groupe de touristes asiatiques accompagnés de leur guide semble interloqué par le déploiement policier. « C’est si triste et choquant (…) on ne peut pas les laisser gagner, c’est terrible, horrible », se désole Gillian Simms, une touriste anglaise en visite chez ses filles à Paris.

Le 13 juin 2016, trois jours après le début de l’Euro, Larossi Abballa, qui dit avoir agi au nom du groupe Etat islamique (EI) a tué à coups de couteau un policier, Jean-Baptiste Salvaing, devant son pavillon de Magnanville, dans les Yvelines, avant de séquestrer à l’intérieur de la maison sa compagne Jessica Schneider, agent administratif dans un commissariat, qu’il a égorgée.

Début février 2015, trois militaires en faction devant un centre communautaire juif de Nice avaient été agressés au couteau par un homme aussitôt arrêté.

Et en juillet 2015, trois jeunes avaient été écroués, soupçonnés d’avoir voulu attaquer le sémaphore de Fort Béar, un camp militaire de Port-Vendres (Pyrénées-Orientales) où avait officié l’un d’eux, alors marin.

Actuellement 3.500 soldats sont déployés à Paris et 7.000 au total en France dans le cadre de l’opération Sentinelle.

Principales actions islamistes radicales visant militaires et policiers en France

Policiers et militaires sont des cibles privilégiées pour les jihadistes et ont été à plusieurs reprises attaqués en France depuis les agressions commises par Mohamed Merah en 2012.

– Février 2017: Louvre –

A Paris, le 3 février 2017, un militaire de l’opération Sentinelle ouvre le feu et blesse un homme qui tentait de l’agresser au couteau au Carrousel du Louvre après avoir crié « Allah Akbar ».

– Juin 2016: Magnanville –

Un policier est tué de plusieurs coups de couteau en soirée, le 13 juin 2016, devant chez lui à Magnanville (Yvelines). L’assaillant se retranche dans la maison avant d’être abattu par le Raid, qui découvrira le corps de la compagne du policier et le fils du couple, âgé de trois ans, sain et sauf. L’agresseur s’était réclamé de l’organisation Etat Islamique (EI) et une agence proche de l’organisation jihadiste l’a décrit comme « un combattant de l’EI ».

– Janvier 2016: commissariat à Paris –

Un homme armé d’un hachoir et d’une fausse ceinture d’explosifs est abattu après avoir crié « Allah Akbar » en s’approchant du commissariat du XVIIIe arrondissement de Paris. Il porte une revendication manuscrite en arabe dans laquelle il fait allégeance au chef de l’EI Abou Bakr al-Baghdadi.

– Février 2015: Nice –

A Nice, trois militaires en faction devant un centre communautaire juif sont agressés au couteau. Moussa Coulibaly, originaire de Mantes-la-Jolie (Yvelines), est arrêté. Il exprime en garde à vue sa haine de la France, de la police, des militaires et des Juifs.

– Janvier 2015: Montrouge –

Le 8 janvier 2015, Amédy Coulibaly, repris de justice et islamiste, tue une policière municipale à Montrouge (Hauts-de-Seine) avant de prendre en otages le lendemain les clients et employés d’un supermarché casher de Paris, tuant quatre d’entre eux, tous juifs. Il est abattu quelques heures après par la police simultanément avec les frères Chérif et Saïd Kouachi, auteurs de la tuerie du 7 janvier au siège de Charlie Hebdo (12 morts dont deux policiers).

– Décembre 2014: Joué les Tours –

Un homme d’une vingtaine d’années agresse, le 20 décembre 2014, des policiers avec un couteau en criant « Allah Akbar », au commissariat de Joué-lès-Tours (Indre-et-Loire), avant d’être tué.

– Mai 2013: La Défense –

Un militaire en faction est agressé, le 25 mai 2013, à coups de cutter à La Défense (Hauts-de-Seine) par Alexandre Dhaussy, 22 ans, converti à l’islam. Arrêté quelques jours plus tard, il reconnaît avoir agi au nom de son idéologie religieuse. Mais il est déclaré irresponsable par la justice en novembre 2015 en raison de troubles psychiatriques et hospitalisé sans être jugé.

– Mars 2012: Merah –

Mohamed Merah assassine au nom du jihad trois militaires dont deux musulmans, le 11 mars 2012 à Toulouse puis à Montauban le 15, avant d’attaquer une école juive le 19 mars, tuant trois enfants et un enseignant. Il est tué le 22 mars par le Raid.