France-Luxembourg: les Bleus dans le nul/ «Le jour de gloire est arrivé – BRAVO Jongen»!

Télégramme de félicitation du ministre des Sports à l’équipe nationale luxembourgeoise de football: «Le jour de gloire est arrivé – BRAVO Jongen»!

Incroyable: trois jours après avoir rossé les Pays-Bas (4-0), l’équipe de France a fait 0-0 face au modeste Luxembourg, dimanche à Toulouse, fragilisant sa place de leader dans son groupe de qualifications au Mondial-2018.

La Suède étant allée s’imposer au Belarus dimanche après-midi (4-0), les Bleus ne comptent plus qu’un petit point d’avance sur leur dauphin dans le groupe A. Ils doivent désormais aller le 7 octobre en Bulgarie, auteur jusqu’à présent d’un carton plein à domicile, et recevoir le Belarus (le 10 au Stade de France) pour boucler leur parcours.

Les Suédois, eux, accueilleront ce même Luxembourg avant d’aller défier les Pays-Bas. « On est mieux après ces deux matches qu’avant. On est premier, c’est la place qu’on doit garder. On se doit de gagner les deux derniers matches sans attendre quoi que ce soit des autres adversaires », a martelé Didier Deschamps. « Je n’ai pas envie d’être négatif ou optimiste, il faut être réaliste. On est premier avec un point d’avance, on a encore les cartes en main », l’a relayé son gardien et capitaine Lloris. Le sélectionneur a déploré le manque d’efficacité, sans s’alarmer: « Si on n’avait pas eu autant d’occasions, ça m’aurait plus embêté, mais on les a eues, et malheureusement on ne les a pas concrétisées ». N’empêche: en échouant à marquer le moindre but au 136e au classement Fifa, l’équipe de France n’a pas vraiment fait honneur au légendaire Just Fontaine, présent au Stadium. Et après le feu d’artifice orangé de jeudi, ce dimanche dans la Ville rose a assombri la rentrée des Bleus, malgré les encouragements de l’indulgent public toulousain, qui a fini par lâcher une bordée de sifflets. Une contre-performance marquante, comme une réminiscence du coup de froid suédois de juin (revers français 2-1) – mais avec une dimension d’humiliation au vu du modeste pedigree de l’équipe luxembourgeoise, où émargeaient sept amateurs, et dont le sélectionneur Luc Holtz savourait le « jour de gloire ».

La première période n’a produit que deux occasions nettes, une frappe de Pogba à ras du poteau que détournait bien Joubert (37e) et un coup franc de Griezmann sur la barre (39e). Oui, il a fallu attendre la 37e minute pour mettre en danger, vraiment, le portier luxembourgeois… Griezmann a aussi vendangé deux offrandes de Mbappé (12e) et Sidibé (57e), lequel a vu sa tête sortie par le gardien (63e). « Grizi » a semblé à court d’idées, de solution. Giroud, lui, n’était pas du tout dans le coup. Ballons perdus, nonchalance… Il a laissé sa place à l’heure de jeu à Lacazette, dont la frappe enroulée était sauvée par un défenseur sur sa ligne (70e), et c’était tout. Pogba a été le patron de l’entre-jeu, plaçant même une tête sur la barre (76e), tandis que Kanté rayonnait à la récupération et que la défense veillait sur les rares incursions adverses – même si Gerson Rodrigues a trouvé le poteau (77e)… Non, vraiment, le problème se situait devant, malgré un Lemar remuant, mais moins inspiré que jeudi.

Les Bleus se sont heurtés à un bloc compact des Luxembourgeois, comme galvanisés par leur victoire jeudi contre le Belarus (1-0). Quand les Français tentaient leur chance, c’était souvent sans inquiéter le gardien – tir sur lui, trop mou, contré, non cadré… Ils manquaient cruellement d’espace, et se montraient incapables de respirer dans cette densité. Mbappé, qui avait marqué son premier but en équipe nationale jeudi, était titularisé à droite du 4-4-2, le seul changement dans le onze par rapport à jeudi (au détriment de Coman). Il a souvent permuté avec Lemar, et été le plus dangereux du secteur offensif, sans être décisif toutefois, comme sur cette longue course commencée dans son camp aboutissant à une frappe sur le gardien (22e). Mais Deschamps a choisi de le remplacer à l’heure de jeu par Coman, suscitant l’incompréhension du public. Le choix du sélectionneur de placer Mbappé à un poste où il a rarement joué, lui qui a évolué la saison dernière dans l’axe ou à gauche, risque de faire jaser.

Comme, plus généralement, ce 0-0. Face au Luxembourg.