Festivités autour de la fête nationale/Animations et concerts dans la capitale

Les festivités autour de l’anniversaire du Grand-Duc commenceront la veille de la fête nationale, le jeudi 22 juin, par la traditionnelle relève de la garde devant le palais grand-ducal à 16h00. A 21h20 aura lieu la retraite aux flambeaux, suivie par le feu d’artifice à 23h00 et de nombreux concerts sur les diverses places de la capitale.

Veille de la Fête nationale : 22 juin

• Retraite aux flambeaux et feu d’artifice

Après un concert de la Fanfare Municipale Luxembourg-Bonnevoie et la Fanfare Prince Henri Bonnevoie devant la tribune d’honneur jusqu’à l’arrivée de Leurs Altesses Royales, le cortège de la retraite aux flambeaux se mettra en route à 21h20 précises.

Le cortège partira du Puits Rouge dans la Grand-Rue et passera ensuite par la rue du Fossé, la rue Notre-Dame, la rue de l’Ancien Athénée vers le boulevard F. D. Roosevelt, puis par le pont Viaduc pour aboutir dans l’avenue de la Gare (groupes à pied) respectivement le boulevard d’Avranches (chars motorisés).

La tribune grand-ducale sera installée au boulevard F. D. Roosevelt (coin boulevard Roosevelt / rue de la Congrégation).

Le feu d’artifice en l’honneur du Grand-Duc sera tiré à partir du pont Adolphe et illuminera le ciel à 23h00 pendant 17 minutes : l’accompagnement musical sera assuré par la Musique Militaire Grand-Ducale depuis la place de la Constitution (Gëlle Fra).

• Concerts et animations au centre-ville

Comme d’habitude, de nombreux concerts et animations plongeront les places et les rues de la capitale dans une atmosphère festive la veille de la fête nationale.

Ainsi, l’animation sur la place Guillaume II commencera à 19h00 avec le groupe « Dëppegéisser », suivi par « Benny & the Bugs » (20h15), « Schëppe 7 » (22h15), « T-the Boss » (23h30), « Toxkäpp (00h15) et « Tommek and Band » (01h15).

Par ailleurs, la place d’Armes, la rue du Saint-Esprit, la Corniche, la place de la Constitution, la place du Théâtre, la place Auguste Engel (Grund), la place Jean Heinisch, la place de Strasbourg et la Grand-Rue (coin rue des Capucins) seront également envahies par divers groupes de musique luxembourgeois et internationaux et ce jusque tard dans la nuit.

Fête nationale : 23 juin

• Programme officiel

Le programme officiel de la fête nationale débutera le vendredi 23 juin à 10h00 avec une cérémonie officielle à la Philharmonie Luxembourg, suivie par les 21 coups de canon tirés en l’honneur du Grand-Duc au Fetschenhof à 11h00. La traditionnelle prise d’armes et la parade militaire se dérouleront ensuite dans l’avenue de la Liberté à partir de 11h30 et le Te Deum aura lieu à 16h30 à la Cathédrale Notre-Dame de Luxembourg, en présence des membres de la famille grand-ducale.

• Animations du 23 juin

Comme tous les ans, le Centre d’animation pédagogique et de loisirs (Capel) de la Ville de Luxembourg organisera son traditionnel « Spillfest » de 10h00 à 18h00 sur la Kinnekswiss (parc de la Ville).

De nombreux jeux insolites et instructifs seront proposés, dont un « Bungee-Run », deux grandes balançoires et la « Machinerie de Leonard ». L’artiste autrichien Hr.bert, la troupe espagnole « Guixot de 8 » et le « Young Caritas Spillmobil » seront également sur place et le LCTO présentera cette année deux concerts-spectacles interactifs :

o 11h00 : Nino Sopranino et sa famille racontera une histoire musicale aux enfants de 4 à 8 ans, comprenant narrateur, saxophoniste et percussionniste

o 15h00 : Xuff, atelier musical interactif pour enfants de 4 à 10 ans (bricolage, peinture et jeux musicaux).

La participation est gratuite. Des stands de petite restauration se trouvent sur place. Le “Péitruss-Express” (navette gratuite) circulera de 10h00 à 18h00 entre la Kinnekswiss et le bateau pirate.

La place d’Armes sera également animée le jour de la fête nationale : la « Garnisounsmusek » se produira à 14h00, suivi de « Saxitude » (15h00), de « Marc Welter’s Joint Bunch » (16h00), « Ginta Fiesta Orchesta » (17h30) et « Choco y sus cómplices » (20h00).

Adaptations au niveau de la circulation

A l’occasion des festivités organisées dans le cadre de la Fête nationale, certaines adaptations seront nécessaires au niveau de circulation:

• Dans le cadre de la répétition du défilé militaire dans l’avenue de la Liberté, le lundi 19 juin à 21h00, cet axe est barré à la circulation à partir de 20h30 et toutes les lignes d’autobus circulant entre la Gare et le centre-ville et vice-versa seront déviées par la route d’Esch et la rue de Hollerich ou par le Viaduc. Les utilisateurs des transports publics devront prévoir des temps de trajet plus longs.

• Le jeudi 22 juin, veille de la fête nationale, les fermetures des voies routières du centre-ville et du quartier de la Gare seront applicables à partir de 18h00. Les usagers de la route sont dès lors priés de respecter et de suivre les itinéraires de déviation signalés comme tels. Les dispositifs pour le feu d’artifice tiré à partir du pont Adolphe, seront de nouveau intégrés dans les fermetures des rues au quartier de la Gare et du centre-ville.

Les parkings couverts situés au centre-ville et dans le quartier de la Gare resteront accessibles, excepté le parking Knuedler dont l’entrée et la sortie ne seront pas possibles le 22 juin entre 20h30 et 24h00 (cette restriction vaut aussi pour les abonnés).

• Le vendredi 23 juin, jour de la fête nationale, les fermetures des voies routières du quartier de la Gare et du centre-ville seront applicables à partir de 08h00. Les usagers de la route sont dès lors priés de respecter et de suivre les itinéraires de déviation signalés comme tels.

Gratuité des lignes 1-31 le 22 juin à partir de 18h00

La Ville de Luxembourg tient à informer le public qu’à l’occasion de la veille de la fête nationale (22 juin) les lignes du réseau des autobus de la capitale (1-31), tout comme certaines lignes RGTR assurant une desserte intra-ville seront gratuites à partir de 18h00 (il s’agit des lignes qui sont également gratuites tous les samedis). Pour les détails, consultez www.vdl.lu/busgratuit.html.

• 23 juin – jour de la Fête nationale :

Lignes régulières

Dans le cadre du défilé militaire et des festivités dans l’avenue de la Liberté, cet axe est barré et toutes les lignes circulant entre la Gare centrale et le centre-ville seront déviées par la route d’Esch et la rue de Hollerich ou par le Viaduc pendant toute la journée.