En vacances à Marseille, Emmanuel Macron rend visite aux joueurs de l’OM

Emmanuel Macron, en vacances dans la cité phocéenne depuis quelques jours, a rendu visite mardi matin aux joueurs de l’Olympique de Marseille au centre d’entraînement du club, a confirmé l’OM à l’AFP mardi soir.

Petite visite surprise du président de la république, supporter numéro 1 de l'Olympique de Marseille, merci président 🇫🇷 ⚪️🔵@emmanuelmacron #olympiquedemarseille #macron A post shared by Gregory Sertic (@gregorysertic) on Aug 15, 2017 at 6:59am PDT

C’est un joueur de l’OM, Gregory Sertic, qui a diffusé l’information sur Instagram en postant une photo de lui aux côtés du président de la République qui avait pour l’occasion enfilé un maillot aux couleurs du club. « Petite visite surprise du président de la République, supporter numéro 1 de l’Olympique de Marseille, merci président », a écrit le joueur sur son compte Instagram. Dans la soirée, d’autres joueurs ont posté des selfies avec le président sur Twitter. Sur le compte officiel du club, on pouvait même voir le président échanger quelques balles avec les Olympiens. Depuis quelques jours en vacances dans la villa du préfet de région sur les hauteurs de la ville, le président est sorti à plusieurs reprises de sa résidence étroitement surveillée. Lundi, il a visité les ateliers du chantier naval Borg, un projet, unique en France, porté par l’Université d’Aix-Marseille, le CNRS et le centre Camille Jullian (CCJ), une unité mixte de recherche qui étudie l’archéologie et l’histoire antique en Méditerranée. Pour la première fois depuis le début de son quinquennat, Emmanuel Macron a porté plainte mardi pour « harcèlement et tentative d’atteinte à la vie privée » contre un photographe qui se serait montré insistant en dépit de mises en garde.

AFP