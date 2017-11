La garde à vue du naturopathe français Bernard Sainz, interpellé lundi dans une nouvelle enquête sur le dopage dans le monde du cyclisme, a été prolongée mardi matin pour 24 heures, a-t-on appris de source judiciaire. Déjà condamné dans des affaires similaires, Bernard Sainz, surnommé « Docteur Mabuse », avait été filmé en 2016 en caméra cachée, dans un reportage télévisé de l’émission Cash investigation, en train de donner des protocoles de dopage à des cyclistes. Il conseillait notamment à ses « patients » la prise d’EPO (érythropoïétine) et de clenbutérol, un anabolisant utilisé pour les chevaux. Une information judiciaire avait été ouverte en février à Paris pour cette nouvelle affaire. L’enquête vise des faits d' »exercice illégal de la médecine », « incitation à l’usage de substances interdites aux sportifs dans le cadre d’une manifestation sportive », « aide à l’utilisation de substances interdites aux sportifs dans le cadre d’une manifestation sportive » et « complicité d’acquisition et de détention illicite de substances vénéneuses ». Âgé de 74 ans, Bernard Sainz, qui n’est pas médecin mais se présente comme « un spécialiste des médecines douces », a été condamné en septembre à neuf mois de prison ferme dans une affaire de dopage dans le monde du cyclisme amateur et semi-professionnel, malgré ses constantes dénégations. Une condamnation dont il a fait appel, selon son avocat, Me Stéphane Mesones. Il avait déjà été condamné en 2014 à deux ans de prison dont vingt mois avec sursis pour incitation au dopage et exercice illégal de la médecine et en 2013 à 3.000 euros d’amende dans une affaire liée à des pratiques de dopage de chevaux.