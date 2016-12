Dissonances / Une bonne résolution

Le vote de la résolution 2334 du Conseil de sécurité de l’ONU entrera dans l’Histoire. Cette condamnation des agissements d’Israël ne remplit pas que le ministre Jean Asselborn d’aise. Finalement, Jean n’exprime que ce que chaque responsable politique doit ressentir en son for intérieur, sans toujours pouvoir le dire.

La fureur israélienne est à la mesure de l’évènement et la colère froide de Monsieur Netanyahou incommensurable.

Les ambassadeurs et chargés d’affaires des pays ayant voté la résolution sont convoqués ou sommés de comparaître pour être sermonnés avec vigueur.

Avec son ami Trump, dont il attend l’avènement avec l’impatience qu’on imagine, Monsieur Netanyahou pensait qu’il pouvait «coloniser» à tout-va, comme les colons blancs le firent sur les terres des nations amérindiennes.

Ah, me dit-on, parce que vous pensez qu’avec cette résolution, les Israéliens vont cesser d’ériger leurs fameuses colonies où bon leur semble? Non, je ne le pense pas vraiment. Peut-être, par dépit, pour bien montrer que le droit international compte pour tout le monde, sauf pour Israël, seront-ils même tentés de mettre les bouchées doubles. Mais ils le feront accompagnés de froncements de sourcils de plus en plus prononcés, peut-être menaçants.

«Dieu est son but, l’apôtre son modèle, le Coran sa constitution, le djihad son chemin et la mort sur le chemin de Dieu la plus éminente de ses espérances.» Voilà une des devises que le Hamas reprend dans un des textes censés faire la loi à Gaza. «Comment voulez-vous traiter avec des gens qui mettent des inanités pareilles dans un texte constitutif, base d’un projet de gouvernance?» s’écrit Monsieur Netanyahou en impliquant que ce qui vaut pour le Hamas vaut pour toute la résistance palestinienne. Et il continue en disant qu’Israël est la seule démocratie dans la région. C’est vrai qu’Israël a importé en pièces détachées des éléments de culture politique européenne et qu’un Etat d’allure moderne, une démocratie parlementaire, fut créé.

Ce qu’il ne dit pas, c’est le fait qu’Israël fait absolument tout pour détruire dans l’œuf tout ce qui pourrait amener les Palestiniens sur le chemin d’une entité politique compatible avec nos idées en la matière, que ce soit sur le plan matériel ou sur celui des idées. Israël se sent confortable et dans son droit entouré d’Arabes fous de dieu, frustes, amers et haineux.

Cette pression venue de l’extérieur est le meilleur antidote à l’égard de la fragilité intrinsèque de cet Etat. Israël est une des rares entités politiques à ne pas avoir de constitution et aucun Israélien ne sait s’il habite dans un Etat laïc qui reconnaît l’égalité de ses citoyens sans discrimination religieuse ou ethnique, dans un état juif non séculier où l’appartenance religieuse et la pleine citoyenneté sont entremêlées, ou même dans un pays sur la voie de la théocratie où effectivement on pourrait se dispenser d’une constitution puisqu’on dispose de la loi reçue de Dieu par Moïse, la Torah.

Ne nous trompons pas de résolution! En cette fin d’année tragique, la résolution 2334 est une bonne résolution. Elle l’est pour notre confort intellectuel en prouvant un tant soit peu que l’ONU et son Conseil de sécurité peuvent servir à quelque chose. En l’étatactuel de la société israélienne, cette dernière doit la ressentir comme une mauvaise résolution étant donné que les pressions académiques, économiques, peut-être même sportives vont s’accentuer. Ces pressions, c’est ce qui peut lui arriver de mieux pour la ramener à la raison.

Jean-Louis Schlesser