Dissonances/ Poignées de main

Jean-Louis Schlesser /Qui peut tenir tête à l’affreux jojo Donald Trump? Merkel? Crédible dans sa critique ou en campagne électorale? Juncker? Fait pas le poids. Trudeau? Bel homme! Macron? Macron, assurément!

L’astuce de Macron a été de laisser le choix des armes à Trump: la poignée de main possessive. Et de le surprendre sur son propre terrain. Avec le Premier ministre japonais, Trump avait réussi son coup. Abe était resté ahuri, probablement marqué à vie après une poignée éternellement longue, proche d’une prise de judo.

Voyons Theresa May, la reine de l’opportunisme, celle qui est prête à sacrifier l’unité du Royaume pour faire carrière en politique.

Les quelques pas main dans la main avec Donald ont montré qu’elle avait peur de cet homme qui saisit l’entrejambe des dames sans y être invité. Qu’aurait-elle fait si, pendant le trajet, les mains baladeuses de Donald s’étaient égarées? Aurait-elle mis en danger les «relations spéciales» des Britanniques avec leur ancienne colonie en donnant une gifle à Donald? «Et s’il a mal compris le sens du terme »relations spéciales »?», s’est sans doute demandé Theresa. Ce passage derrière les colonnades de la Maison-Blanche a dû durer une éternité pour la prude Anglaise. Elle s’est peut-être rassurée en se disant que Donald les préfère jeunes et blondes…

Macron savait que la poignée de main avec Trump était un test de virilité à ne pas rater. Je tremble d’effroi devant l’idée de ce qu’une poignée de main Trump – Hollande aurait donné.

Les temps nouveaux ont permis que «disruption» soit devenu un terme commun en matière sociétale. Sans doute l’injection de doses massives de testostérone dans les relations de la Maison-Blanche avec le reste du monde participe-t-elle à la disruption. En termes de disruption, on pourrait aller plus loin. Je vois très bien le bras de fer, l’épreuve de force archétypale du combat masculin, prendre la relève de la poignée de main «trumpéenne». Un authentique bras de fer physique, pas une joute oratoire! Macron, après avoir fait plus pour l’amour-propre des Français par sa poignée de main avec Trump que Sarkozy et Hollande pendant la totalité de leurs quinquennats respectifs, pratique le bras de fer avec Trump sur la COP21.

Macron gagne et sauve la planète, Trump transpire, de grosses gouttes de sueur dégoulinent sur son front, il devient orange foncé de rage…

Au Luxembourg je vois Roeltgen et Rommes, le syndicaliste et le lobbyiste, s’affronter ainsi. De beaux barbus, mâles alpha et remplis de testostérone dans un combat des chefs. Sauf qu’il n’y aura pas de vainqueur, donc pas de vaincu.

Nous sommes au Luxembourg, non? En cherchant à identifier d’autres farouches adversaires locaux susceptibles de mener des combats de testostérone à la Trump – Macron, je m’aperçois qu’ils ne sont pas légion et qu’au pays du consensus roi il n’y en a peut-être pas. L’archevêque contre les fabriques d’église? Vous plaisantez. Bettel contre qui? Contre personne. Asselborn? Il nous aime tous et tout le monde l’aime. Wiseler? Pardon, de qui parlez-vous? Petit pays heureux donc, pays gentiment disruptif de temps à autre mais nettement en manque de testostérone? Une petite dose d’hormones nous ferait du bien.