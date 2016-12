Discours de Noël de Son Altesse Royale le Grand-Duc

Mes chers compatriotes,

En cette veillée de Noël, à l’issue d’une année qui à nouveau fut tourmentée, nous

aspirons tous au repos, à la sérénité mais aussi à des raisons d’espérer des jours

meilleurs.

Les raisons de croire au progrès n’ont pas disparu dans notre monde d’aujourd’hui.

Malgré les crises multiples et en tous genres, l’humanité en général connaît certaines

évolutions favorables. L’espérance de vie continue de croître de façon spectaculaire, sur

les autres continents la pauvreté extrême a reculé au cours des dernières décennies, la

science fait des avancées tous les jours, globalement les richesses des ménages

augmentent, même si leur répartition reste très inégale. L’« impératif écologique » est

dorénavant largement partagé, comme le prouvent notamment les engagements pris

lors des sommets contre le réchauffement climatique.

Je pourrais citer d’autres exemples de bonnes nouvelles, au risque de passer pour un

optimiste invétéré. Pourtant je ne suis pas sans ignorer que la perception générale de

notre environnement actuel n’est pas celui d’un monde heureux, mais bien plutôt celui

d’une période de transition profonde et de remises en cause parfois douloureuses.

Depuis l’irruption de la crise économique en 2008, beaucoup de certitudes et de repères

ont vacillé pour faire place à des peurs diffuses. La perspective qu’un système bancaire

ou même qu’un Etat pouvait faire faillite ne faisait plus partie de nos schémas de

pensée. Il en résulte des craintes sur l’épargne que les ménages se sont constituées. Plus

encore, la réduction des dépenses publiques et la montée du chômage ont attisé la peur

du « déclassement social ». L’accélération de la mondialisation, les guerres, dont la

tragédie d’Alep est le dernier exemple, et les attentats terroristes qui sont à l’origine de

l’afflux des migrants, ont donné l’impression d’un basculement d’époque et ont mis

suscité des questionnements sur l’identité.

Nous voyons depuis quelque temps la traduction politique et électorale de ces peurs et

de cette perte de repères dans certains de nos pays voisins et plus lointains. La tendance

est à la réaffirmation d’un besoin de protection et de frontières. Elle peut mener aussi au

repli sur soi ou aux réponses simples face aux questions compliquées. Toute cette

évolution est inquiétante, parce qu’elle est porteuse de divisions dans nos sociétés.

Pourtant rien ne serait plus maladroit de considérer l’expression de ces sentiments de

malaise avec mépris et arrogance. A ces réactions ou même à ces colères, il faut trouver

des réponses concrètes. Il ne s’agit pas de les ignorer avec l’argument qu’elles ne sont

pas « politiquement correctes »!

Dans le même temps, je reste convaincu qu’aujourd’hui comme hier la peur reste

mauvaise conseillère. Elle ne peut fonder des politiques durables dans le sens de

l’intérêt général. L’action publique ne peut répondre qu’avec la raison aux passions qui

peuvent s’exprimer ici ou là. Et elle regagnera ses lettres de noblesse en démontrant

qu’elle n’est pas à la traîne des événements, mais qu’elle est capable de les maîtriser.

Mes chers compatriotes,

Si notre pays n’est pas à l’abri des grandes tendances qui affectent le monde, nous

constatons avec satisfaction que les vents contraires y soufflent avec moins d’intensité.

Comme si notre tempérament national fait de tempérance nous mettait à l’abri de

certains excès. Regardons par exemple la tonalité du débat public qui atteint ailleurs des

degrés de violence verbale incompatible avec nos valeurs de tolérance et de respect. Je

n’ai pas besoin de citer des exemples ; chacun les reconnaîtra. Or la valeur intrinsèque

des arguments politiques n’est pas proportionnelle à la force avec laquelle ils sont

exprimés. Alors que les prochaines consultations électorales commencent à poindre à

l’horizon, je veux simplement émettre le voeu que le débat public à Luxembourg reste

fidèle à la modération qui le caractérise depuis toujours. Les attaques personnelles, les

coups bas, les excès de langage, tout cela ne fait pas vraiment partie de nos traditions. Je

crois bien que la « démocratie apaisée » restera notre modèle, pour le plus grand bien

de nos institutions.

Le calme et la sérénité qui caractérisent notre « vivre-ensemble » sont également pour

nous un atout incomparable. Je suis touché par la capacité de notre société à intégrer

chaque année de nouveaux arrivants qui contribuent à notre développement

économique. La bonne santé de l’économie luxembourgeoise n’est pas étrangère à cette

situation. Mais l’esprit d’ouverture de notre population est resté intact, comme le

montre l’accueil qui est fait aux migrants provenant des zones de guerre du Moyen-

Orient. Tout cela est très réconfortant et permet d’affronter les problèmes concrets avec

le bon état d’esprit.

Enfin, je voudrais parler d’un autre antidote à la peur, à savoir notre capacité à préparer

l’avenir. Au cours de l’année, j’ai été impressionné par l’importance des réflexions sur le

positionnement de notre pays dans les prochaines années. L’initiative en revient au

gouvernement, mais je voudrais également féliciter toutes les voix qui se sont

manifestées dans ce débat. Certaines idées deviendront concrètes, d’autres seront

abandonnées. Mais l’essentiel c’est bien de le mener et de démontrer que nous avons

une réelle faculté à décider de quoi le Luxembourg de demain sera fait. C’est à partir du

moment où le futur n’apparaît plus comme une menace mais comme une opportunité,

que le sentiment de peur se dissout dans les esprits et les coeurs.

Mes chers compatriotes,

Ces fêtes de fin d’année sont pour nous tous qui habitons ce beau pays, Luxembourgeois

et non-Luxembourgeois, jeunes et personnes âgées, croyants et non-croyants, l’occasion

de nous rassembler en famille et de mettre au premier plan l’importance du lien social

et de la solidarité familiale. Le quotidien nous entraîne trop souvent à privilégier notre

propre personne et à passer parfois à côté de l’essentiel. J’ai une pensée très émue pour

ceux qui ne sont pas entourés lors de ces fêtes ; je songe aux malades, à ceux qui se

sentent exclus d’une manière ou d’une autre. Profitons du retour au calme pour faire

l’effort d’aller à leur rencontre. Soyons disponibles à aider, là où notre présence peut

être la plus utile. Ce faisant, nous nous ferons du bien. Notre cohésion sociale est le

meilleur atout pour affronter les défis parfois rudes du monde actuel.

Cet dans cet état d’esprit qu’avec la Grande-Duchesse, le Grand-Duc Jean, le Prince

Guillaume et la Princesse Stéphanie, je vous souhaite du fond de coeur de passer de très

bonnes fêtes de Noël et d’attaquer la nouvelle année, plein d’optimisme.

