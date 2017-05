Dimanche a été la journée la plus chaude pour un mois de mai en France depuis 70 ans

Dimanche, journée marquée par des records de températures dans plusieurs villes, a été la journée la plus chaude pour un mois de mai en France depuis 70 ans, a annoncé Météo France, qui prévoit encore une journée exceptionnelle lundi dans le nord-est.

« Avec 22,9°C de moyenne nationale, dimanche a été la journée de mai la plus chaude depuis l’instauration d’un indicateur national en 1947 », a déclaré à l’AFP Olivier Proust, prévisionniste à Météo France. « C’est une température moyenne digne d’une journée chaude en plein été », a-t-il ajouté.

Cet indicateur est calculé à partir des températures minimales et maximales relevées dans 30 stations météorologiques « représentant tous les climats » de l’Hexagone. Le précédent record pour la moyenne de mai était de 22,4°C et datait de 2005. La vague de chaleur qui touche le pays depuis jeudi va persister lundi dans un grand quart nord-est de la France, où des températures allant jusqu’à 33-34°C sont attendues. Il fera également au delà de 30°C en Ile-de-France, en Bourgogne et en Rhône-Alpes, a indiqué Météo France.

Signe que la journée a débuté très chaudement dans certaines régions, des records de températures minimales ont été enregistrées dans la nuit de dimanche à lundi au Bourget (19,1°C), à Trappes (18,4°C), Orléans (18,2°C), Lille (18°C) et Abbeville (17,3°C).

Dans la moitié ouest du pays, les températures ont perdu quelques degrés avec l’arrivée d’orages mais « globalement, nous restons cette semaine sur des niveaux élevées pour la saison », a expliqué Olivier Proust. En dépit de cette vague de chaleur exceptionnelle, ce mois de mai ne sera pas le plus chaud jamais enregistré en France. « La première quinzaine du mois a été marquée par une certaine fraîcheur et même des gelées remarquables dans certaines régions », a expliqué Olivier Proust. La moyenne de ce mois de mai devrait être de 16,3°C, pour une normale de 15°C.