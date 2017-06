Dilemme / Coup de cœur

Je n’en reviens toujours pas. Comment est-ce possible que tant de gens se croient incultes parce qu’ils ne se rendent pas à la Biennale de Venise? Arrivé dans la cité des Doges pour d’autres raisons et voyant le flot de gens en direction de l’Arsenal et des Giardini, je me suis laissé entraîner à mon tour.

Ayant visité auparavant avec émerveillement les expositions parallèles de Damien Hirst et de Jan Fabre au Palazzo Grassi, à la Punta del Dogana et au cloître jouxtant l’église de la Salute où, devant les «Trésors d’une épave de l’Incroyable», on reste bouche bée en présence de tant d’imagination débordante et de talent divin, je m’attendais à la poursuite d’un envoûtant déploiement de talents exceptionnels. Mais c’est dans un labyrinthe désopilant d’installations aussi tordues que farfelues que je m’avançais. Et je me demandais si j’avais vraiment raté le train de l’art contemporain, dont je semble définitivement ignorer le mode d’emploi pour ne rien y comprendre et pour qu’on me prenne pour le dernier des béotiens.

Mis à part des contributions plutôt originales comme les installations russe et chinoise, la plupart des autres pays avaient cru bon de confier leurs apports à des artistes vis-à-vis desquels on est en droit de se poser quelques questions sur la manière dont fonctionne leur cerveau pour, par exemple, faire croire qu’un vaste plancher de grilles métalliques dans lesquelles sont coincés des cailloux blancs de différentes tailles puisse devenir une nouvelle merveille du monde. Mon cœur s’est pourtant remis à battre plus calmement dans le pavillon où Venise se présentait sous son plus beau jour en faisant honneur aux métiers d’art et de luxe séculaires qui ont fait sa renommée dans le monde entier. J’ai autant admiré l’architecture impressionnante de l’Arsenal que celle de la Punta del Dogana où on croit entrer en symbiose avec ceux qui, par le passé, ont construit de tels édifices hors du commun. Tout comme les architectes des nombreuses églises et palais qui sillonnent la Sérénissime et les artistes et peintres qui les ont décorés avec un art et un talent qui ne cessent de surprendre et qui font vite oublier les dilemmes du labyrinthe de la Biennale.

Sauf évidemment l’installation luxembourgeoise à la Ca’ del Duca où le sympathique personnage de l’artiste dans son accoutrement de saltimbanque ubuesque et son gentil perroquet vous aideront à être un rien plus indulgent devant ses pots et vases aux fleurs fanées et ses accoutrements à lanières et crochets faisant penser à des instruments de torture.

Par contre, j’ai beaucoup aimé les bottes ornées de cristaux Swarovski et les bas à volants de notre pirate national converti en cowboy adepte de sport. En me retournant, l’âme triste, dans le bateau m’emmenant à l’aéroport et en scrutant avec nostalgie l’envoûtant panorama qui disparaissait au loin dans la brume matinale, j’ai remercié le Ciel de nous avoir offert cette ville qui ne cesse de fasciner malgré les hordes de touristes qui risquent de l’étouffer un beau jour.

Pierre Dillenburg