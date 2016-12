Deux petits mecs à Brooklyn / «Little Men» d’Ira Sachs

Ira Sachs, on l’a à l’œil depuis «Forty Shades of Blue» (2005). Son sixième film déploie des dizaines de nuances de mélancolie pour raconter une amitié contrariée.

Dans son précédent film Love Is Strange (2014), Ira Sachs nous a déjà émus avec l’histoire d’un adolescent bouleversé par la disparition d’un vieil oncle fantasque. Aujourd’hui, le cinéaste nous emmène une nouvelle fois à New York, «sa» ville depuis qu’il a quitté le Memphis de ses débuts. En quelques brèves séquences, il nous rend complices de deux adolescents, Jake et Tony. Ce sont les «petits mecs» du titre original, qui jure avec le ridicule titre international torché en globish (Brooklyn Village) dont les distributeurs ont affublé un des plus remarquables films d’Ira Sachs.

Jake vient d’emménager avec ses parents à Brooklyn dans l’immeuble qu’occupait et possédait son grand-père paternel. Son père, Brian Jardine (Greg Kinnear), est un comédien tributaire des cachets et de l’audience de ses spectacles. Pour l’heure, il répète La Mouette de Tchekhov. Kathy, la mère, est psychothérapeute et ses honoraires qui semblent insuffisants ne permettent plus de loger dans le cossu Manhattan. Ce ne sont pas d’indécrottables bobos, même si le quartier de Brooklyn est en galopante voie de gentrification.

Les Jardine, houspillés par la cynique sœur de Brian, veulent tout simplement augmenter le loyer de Leonor, la mère d’origine chilienne de Tony (Paulina García), qui occupe le rez-de-chaussée avec un atelier-boutique de couture. Sans mise en place besogneuse, le récit – conçu avec le scénariste Mauricio Zacharias – prospère allègrement et nous plonge avec une extrême douceur dans les vies quotidiennes de personnages très ordinaires qui sont confrontés à des petites contrariétés existentielles et à autant de travers d’ordre socio-économique.

Ce sont tous des gens de la moyenne petite bourgeoisie. Les adultes auxquels vont se heurter Jake et Tony cherchent juste à conforter leur statut.

Suggérer en douceur

Pour les Jardine, par exemple, il s’agit d’adapter le loyer de Leonor à l’évolution du quartier contaminé par la gentrification qui, au passage, est délicatement égratignée – on pense alors au film Aquarius de Kleber Mendonça Filho vu récemment, et qui est bien plus virulent à cet égard. Au besoin, la sœur de Brian est prête à enclencher une procédure d’expulsion.

Les «petits mecs» Jake et Tony, qui sont devenus en un rien de temps les meilleurs copains du monde, ne l’entendent pas de la même oreille. Comme les adultes, ils tiennent à conserver leur bien-être et à faire fructifier leur complicité. Ira Sachs, qui reconnaît s’être inspiré de Bonjour (1959), un film de Yasujirõ Ozu, est raccord avec ses précédents films (Forty Shades of Blue, Love Is Strange…) où l’incommunicabilité désunit un père et son fils ou une femme et son mari. Jake et Tony refusent de parler en présence de leurs parents.

La situation finit par déstabiliser les adultes et révéler quelques-unes de leurs failles. C’est une des autres qualités du cinéaste: faire exister tous les personnages, y compris les plus secondaires. De Leonor ou de Brian, on finit ainsi par mieux saisir les petites fragilités – liaison intermittente pour l’une, faiblesse d’autoritarisme pour l’autre.

On imagine qu’entre la couturière et le père de Brian, l’entente n’était pas uniquement économique. Il en va de même pour les deux garçons. Tout est suggéré en douceur. La complexité de leur être affleure sans détour et se trouve magnifiée par l’élégance de la mise en scène.

Le cinéaste Ira Sachs qui n’a jamais fait mystère de sa «gayté» – ni dans ses déclarations, ni dans sa courte et précieuse filmographie – réussit à rendre tangible l’attirance de Jake pour Tony sans que son film glisse dans une quelconque ostentation LGBT. L’ultime séquence est de ce point de vue magnifique.

Dans un centre d’art, Jake croit reconnaître la voix et la silhouette toujours aussi énergiques de Tony. Il est comme tétanisé alors que Tony, au milieu d’un groupe d’étudiants, n’y voit que du feu. Avec leur belle force tranquille, leurs jeunes interprètes – Theo Taplitz et Michael Barbieri – sont les efficaces garants de la réussite de Little Men.

Manfred Enery