Deutsche Bank va débourser 7,2 mds UDS pour mettre derrière elle la crise des subprime

Deutsche Bank ne va finalement débourser que 7,2 milliards de dollars aux Etats-Unis pour son rôle dans la crise des subprime, alors que la menace d’une amende record suscitait des inquiétudes sur le secteur bancaire et la finance mondiale dans son ensemble.

La première banque allemande a annoncé dans la nuit de jeudi à vendredi avoir trouvé un accord avec le ministère américain de la Justice (DoJ) pour le paiement d’une amende de 3,1 milliards de dollars, à laquelle s’ajouteront 4,1 milliards de dollars d’allègements aux clients, par exemple des révisions des conditions de ses prêts déjà accordés, selon un communiqué.

C’est bien moins qu’initialement réclamé par le département de la Justice, qui demandait 14 milliards de dollars à Deutsche Bank, accusée d’avoir vendu en toute connaissance de cause entre 2006 et 2008 des crédits immobiliers toxiques convertis en produits financiers (RMBS). Une telle amende avait provoqué une vive inquiétude dans toute la sphère financière mondiale. De part sa taille titanesque, Deutsche Bank est présente partout dans le monde, dans presque toutes les activités financières. Si elle plongeait, les conséquences pour le secteur seraient d’une ampleur inconnue. Le FMI avait d’ailleurs estimé à l’été que la banque allemande était une « source majeure de risque ». La menace de l’amende a réveillé les inquiétudes sur la solidité du secteur bancaire européen en général et la crainte d’une nouvelle crise financière comme celle engendrée en 2008 par la chute de Lehman Brothers. La banque de Francfort (ouest) avait assuré en septembre « ne pas avoir l’intention » de payer ce montant ni une somme avoisinante.

– Soulagement –

L’AFP avait appris d’une source proche du dossier qu’elle était proche d’un accord avec les autorités américaines pour payer une somme bien moindre, autour de 5,4 milliards de dollars. Si jamais la banque avait dû payer 14 milliards de dollars, cela aurait ravivé le spectre d’une augmentation de capital ou d’un sauvetage public de l’établissement, déjà en lutte avec une rentabilité en berne et une très longue liste d’autres litiges judiciaires. Deutsche Bank a mis de côté 5,5 milliards d’euros pour affronter ses divers problèmes avec la justice. L’action Deutsche Bank est tombée fin septembre à un point bas historique (9,90 euros) avant de regagner du terrain. Vers 08H14 GMT vendredi, elle grimpait de 3,86% à 18,43 euros à la Bourse de Francfort après avoir démarré en hausse de plus de 4%.

L’accord avec le ministère américain de la Justice va sans doute éviter à Deutsche Bank de devoir procéder à une augmentation de capital, selon George Boubouras, responsable au sein de l’australien Contango Asset Management, cité par l’agence Bloomberg News. « C’est un soulagement pour les investisseurs », souligne-t-il. Reste que Deutsche Bank, dont le nom est cité dans environ 8.000 litiges dans le monde, est loin d’en avoir fini avec les ennuis judiciaires. La banque a précisé que son résultat du quatrième trimestre serait affecté à hauteur de 1,7 milliard de dollars avant impôts par cette amende, tout en assurant que le règlement du litige n’aurait « pas d’influence substantielle » sur son résultat sur l’ensemble de l’année 2016. Elle doit publier ses résultats provisoires annuels le 2 février prochain.

– 5 mds USD pour Credit Suisse –

Dans la même affaire de la vente de titres adossés à des emprunts hypothécaires, la banque helvétique Credit Suisse a annoncé vendredi qu’elle allait devoir débourser 5,28 milliards de dollars (4,93 milliards d’euros). Afin de couvrir ces paiements, le numéro deux de la banque en Suisse va constituer une provision supplémentaire de 2 milliards de dollars, qui viendra s’ajouter aux réserves déjà prévues. Cette somme sera comptabilisée au quatrième trimestre 2016, précise-t-elle.

La banque britannique Barclays est pour sa part poursuivie pour son rôle dans la crise des prêts immobiliers toxiques, a annoncé jeudi le département de la Justice américain. Un fait assez inhabituel, la plupart de ses concurrents ayant accepté des règlements financiers à l’amiable pour éviter précisément des actions en justice. Quatre grandes banques américaines, JPMorgan Chase, Citigroup et Morgan Stanley et bank of America ont déjà accepté de payer un montant cumulé de 40 milliards de dollars pour solder des poursuites liées aux RMBS.

