Des soldats libanais hissent le drapeau espagnol sur une colline reprise à l’EI

L’armée libanaise a annoncé dimanche avoir repris au groupe jihadiste Etat islamique (EI) deux-tiers du territoire qu’il contrôlait à la frontière est du pays avec la Syrie, à la faveur d’une offensive. Elle a lancé ses opérations samedi dans la région de Jouroud Ras Baalbeck et Jouroud al-Qaa et reconquis deux-tiers du territoire contrôlé par l’EI, soit 80 km2, a indiqué une source au sein de l’armée. En même temps, des soldats libanais ont hissé le drapeau espagnol sur une colline reprise à l’EI en hommage aux victimes de ces attaques.

Le mois dernier, c’est le mouvement chiite armé du Hezbollah qui avait lancé une offensive pour éliminer du Jouroud Aarsal toute présence de jihadistes anciennement liés à Al-Qaïda et de rebelles syriens. Après six jours de combats, une trêve y avait été instaurée au terme de laquelle un premier contingent de 8.000 personnes, en majorité des réfugiés mais aussi des jihadistes, avaient été évacuées vers la Syrie. Simultanément à l’annonce de l’armée, le Hezbollah a déclaré samedi le début d’une offensive pour déloger l’EI du côté syrien de la frontière, où le mouvement chiite combat les rebelles aux côtés du régime de Bachar al-Assad. Le porte-parole de l’armée libanaise a démenti toute « coordination » entre l’institution militaire et le Hezbollah ou l’armée syrienne. Samedi, les combattants du Hezbollah et l’armée syrienne ont « libéré 87 km² de la zone contrôlée par Daech (…) dans la région du Qalamoun ouest », selon l’organe de communication du mouvement chiite.

AFP