Des militants de Greenpeace ont accueilli Emmanuel Macron avec un message:« Stop Cattenom & Fessenheim»

Des militants de Greenpeace ont accueilli Emmanuel Macron, Président de la République française, avec un message clair lors de son arrivée au Luxembourg : « Stop Cattenom & Fessenheim».

Le Président de la République Emmanuel Macron et le ministre de la transition écologique et solidaire Nicolas Hulot se sont engagés à respecter la loi de transition énergétique d’août 2015 et de fermer jusqu’à 17 réacteurs pour ramener la part du nucléaire dans la production d’électricité à 50 % à l’horizon 2025.

Par contre, Greenpeace estime qu’entre 27 et 31 réacteurs devront être mis à l’arrêt d’ici à 2025 pour respecter la loi de transition énergétique.

Greenpeace demande que parmi les premiers réacteurs à fermer doivent se trouver ceux qui posent le plus de risque immédiat pour les pays voisins comme le Luxembourg.

Communiqué