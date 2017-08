Des cochons, sauvés par les pompiers, finissent sur leur barbecue

Des pompiers du sud-ouest de l’Angleterre se sont réjouis d’avoir reçu des saucisses faites à partir des cochons qu’ils avaient sauvés d’un incendie, suscitant mercredi la colère d’associations de protection des animaux. Dix-huit porcelets et deux truies ont survécu en février à un incendie dans leur ferme de Pewsey dans le Wiltshire, (sud-ouest de l’Angleterre) où 60 tonnes de foin sont parties en fumée.

Pour remercier les pompiers, la directrice de la ferme Rachel Rivers leur a offert des saucisses fabriquées à partir des animaux rescapés, un cadeau que les hommes du feu ont qualifié de « fantastique » avant d’être confrontés à un flot de critiques. « Je suis sûre que les végétariens vont détester. Je voulais les remercier. Je leur avais promis à l’époque que je leur amènerais des saucisses et ils étaient tous ravis », a déclaré mercredi à la BBC Rachel Rivers. « Nous avons une ferme et c’est ce que nous faisons. Vous ne pouvez pas les garder en tant qu’animaux domestiques », a-t-elle ajouté. Les pompiers de la Pewsey Fire station ont partagé leur plaisir sur leur page Facebook avant de retirer le message : « tout juste six mois et un jour après que les pompiers eurent sauvé 18 porcelets d’un feu, nous avons pu goûter le fruit de nos efforts de cette nuit de février.

Un grand merci à Rachel Rivers (…) si certains de nos abonnés font un barbecue pour le long week-end, cherchez ces saucisses, elles sont fantastiques ». Mercredi après-midi, ils ont posté un nouveau message, d’excuse cette fois, sur le réseau social : « concernant le récent message sur cette page, nous reconnaissons que cela a pu offenser des gens – nous nous en excusons et c’est pourquoi nous avons retiré le précédent message ». Ce cadeau a suscité des critiques sur les réseaux sociaux et de la part de l’organisation de défense des animaux Peta. « Ces pauvres cochons n’étaient pas mieux lotis en échappant au feu avant d’y retourner six mois plus tard après avoir subi l’expérience horrible des abattoirs », a déclaré dans un communiqué Mimi Bekhechi, directrice des programmes internationaux de l’organisation. « Nous allons envoyer aux pompiers du Dorset et du Wiltshire des saucisses vegans de Linda McCartney pour qu’ils voient combien il est facile d’être de vrais héros pour les cochons – en leur épargnant de souffrir », a-t-elle ajouté.

AFP