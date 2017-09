Des chasseurs et bombardiers américains survolent la péninsule coréenne

Quatre chasseurs furtifs et deux bombardiers américains ont survolé lundi la péninsule coréenne dans une démonstration de force après les derniers essais nucléaire et balistique nord-coréen, a annoncé le ministère sud-coréen de la Défense.

Quatre chasseurs F-35B et deux bombardiers B-1B ont volé au-dessus de la péninsule pour « démontrer les capacités de dissuasion de l’alliance américano-sud-coréenne contre les menaces nucléaire et balistique nord-coréennes », a précisé le ministère dans un communiqué. Il s’agit des premiers vols américains dans cette zone depuis que le Nord a réalisé le 3 septembre son sixième essai nucléaire et envoyé un missile balistique au-dessus du Japon vendredi. Les avions américains ont pris part avec quatre chasseurs sud-coréens F-15K à un « entraînement de routine », précise le ministère qui ajoute que les deux alliés réitéreront ce type d’exercice. Les derniers vols de l’armée de l’air américaine dans le ciel coréen remontaient au 31 août.

L’administration de Donald Trump a martelé dimanche qu’elle profiterait de l’Assemblée générale des Nations unies cette semaine pour exiger la pleine application des sanctions internationales contre la Corée du Nord, menaçant celle-ci de « destruction » si elle continuait de provoquer Washington et ses alliés. Les tensions ont augmenté au début du mois quand Pyongyang a revendiqué le test réussi d’une bombe à hydrogène, après avoir lancé en juillet deux missiles balistiques intercontinentaux.

Le Conseil de sécurité des Nations unies a voté lundi dernier un huitième train de sanctions pour contraindre Pyongyang à renoncer à ses programmes balistique et nucléaire interdits. Cela n’a pas dissuadé la Corée du Nord de tirer vendredi un missile au-dessus du territoire japonais.