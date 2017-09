Déplacement de Xavier Bettel à Venise

Le Premier ministre, Xavier Bettel a visité la Biennale d’art contemporain, où le Luxembourg est représenté par l’artiste Mike Bourscheid.

Le pavillon est organisé en collaboration avec le Casino Luxembourg – Forum d’art contemporain et l’exposition «Thank you so much for the flowers» combine des costumes à des objets domestiques détournés qui sont mis en scène dans le cadre de performances régulières de l’artiste.

Le nombre de visiteurs ayant atteint les 11.000 durant la première moitié de la Biennale.

Le Premier ministre, ministre de la Culture, a aussi eu une entrevue avec le président de la Fondazione Biennale, Paolo Baratta. Dans le cadre de cette entrevue un contrat de bail a été signé pour un pavillon sur le site de l’Arsenale. L’engagement de l’État luxembourgeois porte sur 20 années.

En sa qualité de ministre des Médias et des Communications, Xavier Bettel a aussi assisté à la 74e édition de la Mostra de Venise. Le ministre et sa délégation se sont rendus sur l’île de Lazzaretto Vecchio afin de visiter les installations du VR Theater qui accueille la première compétition officielle de films en réalité virtuelle à la Mostra. Xavier Bettel y a été reçu par Michel Reilhac et Liz Rosenthal, en charge de la programmation VR du Festival.

Xavier Bettel et sa délégation ont également été accueillis par les responsables de la Mostra de Venise avant d’assister à la projection du film italien «The Leisure Seeker» de Paolo Virzi (avec Helen Mirren et Donald Sutherland) coproduit par David Grumbach de la société luxembourgeoise Bac Cinéma.