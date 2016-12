Le parolier et compositeur Pierre Barouh, auteur notamment du texte des chansons « Un homme et une femme » et « La bicyclette », est décédé mercredi à l’âge de 82 ans à Paris, a indiqué à l’AFP son épouse. « Pierre Barouh est décédé cet après-midi à l’hôpital Cochin à Paris à la suite d’un infarctus », a annoncé sa femme Atsuko Ushioda.