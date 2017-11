L’audience de jugement dans le procès de Ratko Mladic, surnommé le « boucher des Balkans » a commencé mercredi devant le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY) à La Haye.

Plus de vingt ans après la guerre (1992-1995) qui a fait plus de 100.000 morts et 2,2 millions de déplacés, l’ancien chef militaire des Serbes de Bosnie, 74 ans, était présent mercredi à l’audience pour entendre son jugement pour crimes de guerre, crimes contre l’humanité et génocide.