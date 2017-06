De quoi es-tu le nom? / Transfrontaliere

Lorsque par un beau matin d’automne les responsables politiques du Grand-Duché, de Sarre, de Rhénanie-Palatinat, de Lorraine, de Wallonie et de la communauté germanophone de Belgique se réunirent à Mondorf pour créer la «Grande Région», ils affirmèrent plusieurs principes fondateurs, définirent des objectifs mais, curieusement, ils oublièrent de nommer le nouvel espace qu’ils voulaient structurer sur le modèle d’une «petite Europe».

Curieusement, le communiqué final du «premier Sommet» évoque en effet la nécessité de «réaliser une union entre les peuples européens» et notamment le long des frontières internes.

Il constatait qu’un sentiment d’appartenance s’était développé au sein de la «Grande Région européenne». Ainsi donc, de manière peut être un peu prétentieuse, les responsables de l’époque considéraient que le terme «Grande Région» allait de soi et qu’il suffisait à désigner un espace pourtant très vaste allant d’Eupen à Mayence en passant par Liège, Nancy, Arlon, Trèves et Luxembourg.

Ils ne firent référence qu’une seule fois à l’appellation «Saar-Lor-Lux» utilisée jusqu’alors pour exprimer des coopérations plus anciennes.

C’était faire peu de cas des nouveaux entrants, la Rhénanie-Palatinat, la Région wallonne ainsi que la communauté germanophone de Belgique dont on s’étonne qu’elles n’aient pas pesé dans le débat à ce moment pour imposer ou rechercher un patronyme plus fédérateur.

Depuis vingt ans, la «Grande Région européenne» se cherche donc un nom capable de la rendre plus visible. Une tentative fut certes réalisée il y a une quinzaine d’années sur la base d’une consultation citoyenne. Celle-ci s’enlisa hélas devant la multiplication des propositions et leur caractère abscons. Car si l’initiative eut le mérite d’exister et de mobiliser les citoyens de part et d’autre des frontières, elle fut aussi marquée par la multiplicité de propositions.

Certains privilégièrent les patronymes géographiques et mirent en avant nos massifs et nos fleuves en essayant de contenter tout le monde. D’autres choisirent des noms évoquant des constructions historiques renvoyant souvent à Charlemagne. D’autres enfin proposèrent l’utilisation de sigles parfois très complexes. Comme c’est souvent le cas, une telle dispersion conduisit à l’échec.

Depuis cette date, on en resta là et on continua à désigner la Grande Région de manière imprécise. Cette situation préoccupe, à juste titre, Corinne Cahen qui se demande souvent comment nous pourrions mobiliser nos concitoyens pour une région que nous sommes incapables de nommer. Elle est donc bien décidée à trouver un patronyme qui fasse sens et qui soit adopté dans la clarté. Réponse sans doute le 4 juillet à l’occasion du Sommet intermédiaire de cette Grande Région qui devrait enfin disposer d’un nom de baptême.

Roger Cayzelle