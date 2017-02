De l’école / Le thermomètre de PISA

Je m’étais promis de ne plus revenir sur les résultats de l’étude PISA 2015, tant les redites sont nombreuses. Mais voilà, on en entend des vertes et des pas mûres au sujet des cogitations de l’OCDE. Voilà par exemple un historien d’uni.lu, Vincent Artuso, qui s’empare de l’affaire et, dans une tribune publiée dans le Tageblatt, utilise les conclusions pour émettre un jugement très critique de notre «modèle de société».

Mais prenons les choses dans l’ordre. Commentant les réticences du ministre Meisch quand il s’agit de participer à la prochaine session de PISA, Artuso déclare: «La conclusion tirée est qu’il faut se débarrasser de l’instrument de mesure. C’est comme si moi, je me disais: »Mon petit dernier est malade, […] nous allons donc jeter le thermomètre … et au lieu d’en racheter un, nous achèterons de l’aspirine ».» Il en profite pour fustiger «un pays où les élèves ont des connaissances scientifiques insuffisantes». Quand l’historien parle chiffres, il ne me semble pas vraiment scientifique lui-même. Il écrit: «Le Canada ou la Suisse, pays où près d’un élève sur trois est issu de l’immigration, sont très bien classés…»

Première remarque: pour le Luxembourg, cette proportion est d’après les auteurs de PISA de «plus d’un élève sur deux», ce qui représente une différence sensible. Deuxième remarque: ni le Canada ni la Suisse ne considèrent les résultats obtenus en 2015 comme réellement scientifiques; les Helvètes n’ont même pas voulu publier de rapport.

Tout cela pour préciser que la comparaison avec un thermomètre est pour le moins osée; d’une part, PISA n’est définitivement pas «un instrument de mesure» exact, mesurant de toute façon plus l’employabilité de l’élève que ses compétences socio-culturelles et, d’autre part, je continue à croire que notre école n’est pas «malade», même si elle est loin d’être parfaite.

Déjà, concernant le rapport qui a révélé l’historien au grand public, Henri Wehenkel notait: «Artuso y va parfois un peu vite dans ses déductions.» La même considération s’applique également à la tribune dont il est question.

S’il n’est pas faux de s’en prendre au manque de motivation de certains élèves (pas tous, loin s’en faut!), Artuso affirme d’un ton péremptoire: «Un enfant […] est aussi forgé par les valeurs et les représentations dominantes de la société dans laquelle il grandit. Or, ces quarante dernières années, les enfants ont grandi dans une société vivant d’une rente, dans un pays qui, économiquement parlant, les a maintenus dans une bulle.»

Cette bulle, il va la définir par après: pour lui, il s’agit d’une fonction publique démesurément gonflée, et il reproche aux gouvernements successifs d’avoir mis «une classe moyenne dotée du droit de vote à l’abri des soubresauts de la mondialisation et de la concurrence d’une main-d’œuvre étrangère peu ou, au contraire, très qualifiée».

Décidément, après l’attitude de nos gouvernants dans la question juive, c’est celle de nos politiques d’aujourd’hui qu’Artuso met en question, les accusant d’avoir «affecté notre ambition».

L’analyse finale du texte prétendant que «quels que soient leurs résultats scolaires, on leur [= les enfants luxembourgeois] réservera toujours une place sûre et bien payée» tient davantage des «brèves de comptoir» que d’un raisonnement scientifique étayé par des chiffres.

Artuso, si tacuisses…!

Andre Wengler