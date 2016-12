De l’école / Le doute plane sur PISA

Les résultats de l’étude PISA qui viennent d’être présentés n’offrent guère de renseignements nouveaux par rapport aux éditions précédentes: le grand public retiendra essentiellement les gros titres de la presse qui ont mis l’accent sur la médiocrité des performances de l’école luxembourgeoise.

Un classement en dessous de la moyenne des participants à l’étude initiée par l’OCDE, voilà ce qui frappe les esprits et dans les chaumières, mais surtout au comptoir des bistrots, on les voit déjà de nouveau s’insurger contre les privilèges des enseignants, si paresseux et toutefois si bien rémunérés!

Ce qui est nouveau, ce sont les doutes émis, autant par les politiques que par ceux qui se disent «scientifiques de l’éducation».

Cela se lit chez le ministre Meisch comme une certaine volonté de quitter l’étude, ou du moins d’en espacer la périodicité: «Nous ne pouvons pas nous fonder sur PISA pour orienter notre politique éducative. Le regard non nuancé que nous fournit PISA risque d’induire en erreur: il laisserait par exemple conclure à la nécessité d’abandonner le plurilinguisme pour améliorer les résultats de PISA, de concentrer tous nos efforts sur la seule éducation formelle, au détriment de l’éducation non formelle… La conclusion à tirer est donc évidente: nous devons nous interroger sérieusement sur la plus-value de l’étude PISA pour le Luxembourg. Le ministère entamera prochainement des pourparlers avec l’OCDE sur les possibilités d’une meilleure prise en compte des spécificités nationales.»

Il est vrai que des raisons budgétaires peuvent aussi inciter à une telle démarche, car une édition du test revient à près d’un milliard, somme non négligeable, même pour le riche Luxembourg. (On peut ainsi aisément s’imaginer que le consortium international s’occupant du monitoring de PISA tienne à ces tests si rapprochés dans le temps!)

Du côté des «scientifiques», l’approche est plus nuancée. Certes le «rapport national» nous dit: «Aujourd’hui, contrairement au début de l’aventure PISA, l’étude est loin d’être la seule brique de données dans l’édifice de l’éducation nationale et son rôle ne peut par conséquent plus être le même qu’il y a quinze ans.» Mais dans ce texte, on n’émet nulle nécessité de parenthèse à donner à l’étude: «…PISA continuera d’avoir sa raison d’être, et il s’agira à l’avenir de l’utiliser davantage, voire exclusivement, à ces fins de référenciation internationale.»

Les auteurs du rapport décrivent clairement la vision qu’ils ont du complément national à PISA: «Des structures récemment créées tant au sein du département ministériel… Script… ainsi que par l’Université du Luxembourg – … le fonctionnement du programme national de monitoring de l’éducation EpStan a été assuré à terme par la mise en place du centre Lucet… créé explicitement dans ce but – réunissent toute l’expertise développée au fil des ans en matière de développement et d’assurance qualité et ancrent celle-ci de manière durable dans le paysage éducatif national.»

Dommage que cette louange soit un plaidoyer pro domo; parmi les cinq auteurs du rapport, quatre sont membres du centre Lucet, la cinquième étant membre du Script. On n’est jamais aussi bien servi que par soi-même.

En tout cas, mes doutes quant à l’objectivité autant de PISA que de certaines autres études n’auront guère été amoindris suite à la lecture de ce qui vient d’être publié lors de la présentation des résultats.

Andre Wengler