De l’école / De simples questions d’opinion

Le «scientifique de l’éducation» ne paraît pas être le personnage le mieux apte à digérer la critique. C’est ce qui ressort d’un chapitre tiré du rapport national sur l’enquête PISA. Nous y lisons en effet: «Pendant plusieurs cycles, le Luxembourg a refusé d’accepter ses résultats PISA et la réaction logique à ceux-ci fut une critique massive et continuelle, tantôt plus, tantôt moins élaborée et justifiée à l’égard de l’évaluation ainsi que de l' »idéologie PISA » et des supposés représentants de celle-ci.

Avant d’aborder plus sommairement les critiques dont fait l’objet l’évaluation, nous souhaitons, en marge de ce rapport, nous adonner à un petit jeu d’esprit et nous permettre de nous demander dans quelle mesure les critiques auraient été émises dans l’hypothèse de meilleurs – voire bons – résultats.» Comme, dans le cadre de cette chronique, j’ai souvent abordé le sujet, je figure incontestablement dans l’échantillon visé par cette critique; de fait, il me paraît déplacé que quelqu’un puisse établir une échelle de la justification de tels textes. Que dire d’ailleurs du «jeu d’esprit» auquel s’adonnent les auteurs; qu’est-ce qui pourrait le justifier? Même dans des pays où les résultats sont exceptionnels, comme par exemple le Canada, la critique peut être virulente; ainsi un professeur de la faculté des sciences de l’éducation de l’Université Laval, Egide Royer, écrit: «L’échantillon ne tient pas la route. Il n’est pas représentatif. On ne peut pas prendre des décisions pour un système scolaire de 1,3 million d’élèves comme le nôtre à partir des résultats des tests PISA.»

Un son de cloche analogue vient de Suisse; le conseiller d’Etat Christoph Eymann a écrit au secrétaire général de l’OCDE: «Ce serait une erreur de vouloir dès maintenant interpréter les données du point de vue politique ou même d’en tirer des conclusions concernant le système scolaire suisse.»

Les auteurs du rapport national luxembourgeois prennent d’ailleurs l’exemple de ce pays pour réfuter le handicap d’un test ne se déroulant pas dans la langue maternelle: «La Suisse alémanique … pourrait utiliser le même argument …, ce qu’elle ne fait cependant pas», disent-ils «d’un point de vue purement linguistique», oubliant que l’allemand y est la langue écrite incontestée, alors que l’écrit chez nous est au moins bilingue (allemand – français).

L’argument critique reprenant la question de «l’échantillonnage» est également réfuté. Rappelons que le Luxembourg est le seul pays où tous (ou presque) les élèves de 15 ans sont testés. S’il est vrai que dans la logique PISA les données sont alors «plus exactes», l’exemple canadien ci-dessus démontre que les classements internationaux sont sujets à beaucoup de réserves. Comme l’OCDE n’a jamais été une organisation dont j’ai partagé les valeurs, j’ai toujours exprimé mes craintes de voir les enquêtes PISA biaisées par l’ultralibéralisme prôné. Je suis donc certainement l’un de ceux auxquels s’adresse la remarque condescendante des auteurs du rapport: «… les principaux points faisant l’objet d’une critique idéologique sont […] de simples questions d’opinion». Encore heureux, chers auteurs, que, dans notre société, nous puissions avoir une opinion et que nous puissions la défendre, même si cela vous paraît de peu d’importance.

Andre Wengler