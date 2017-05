De l’école / Bien dans leur peau

Tout le monde devrait connaître mon aversion pour l’enquête PISA. Cela fait des années que ces bonshommes de l’OCDE, ce bastion du néolibéralisme, veulent nous montrer combien les écoles luxembourgeoises sont médiocres. Laissons-les faire, laissons-les dire, mais ne contribuons plus au paiement de ces centaines d’experts en statistiques, en informatique, en testing, en sciences de l’éducation, et j’en passe. Au passage, M. Meisch, vous aviez énoncé une certaine réticence quant à la participation du Luxembourg à la prochaine édition: où en sommes-nous puisque, sauf erreur de ma part, vous n’avez plus évoqué ce problème?

Bien entendu, tout dans PISA ne serait pas forcément mauvais s’il n’y avait pas ces maudits classements fondés sur des bases incomparables entre elles. L’édition 2015 de l’enquête a ainsi essayé de répondre à une question qui nous mène en plein débat philosophique sur le bonheur: «Est-ce que les élèves sont heureux?»

Les réponses nous sont données sur 530 pages dans un volumineux rapport où les tableaux statistiques se ramassent à la pelle. L’amateur de comparaisons internationales sera bien entendu particulièrement heureux de retrouver un classement.

Il s’agissait pour les élèves de 15 ans d’indiquer sur une échelle de 0 à 10 le degré de la satisfaction dans leur vie. Malheureusement, les statisticiens ne semblent pas tous s’accorder sur la façon de lire les résultats.

Selon les documents de l’OCDE consultés, c’est soit la République dominicaine, soit les Pays-Bas qui remportent la palme. Les Caribéens sont ceux qui, en moyenne, ont donné le taux de satisfaction le plus important (8,5/10). Pour l’explication de la première place de nos presque voisins hollandais, c’est un peu plus complexe; mes amis, les experts de l’OCDE ont en effet réussi l’extraordinaire exploit de chiffrer le bonheur: être heureux, c’est se situer à plus de 7 sur l’échelle. Or, le taux des élèves néerlandais ayant indiqué au moins 7 est de quelque 85%.

Et les Luxembourgeois dans tout cela, vous demanderez-vous peut-être?

Très légèrement au-dessus de la moyenne de l’OCDE; 7,38 dans le classement mené par les Dominicains, 72% dans celui remporté par les Bataves.

Et Singapour? La question devrait intéresser tous ceux qui se souviennent que c’est cette cité-Etat qui a été le meilleur élève de PISA en 2015. Eh bien, je dois vous décevoir: ses données n’y ont pas été recensées. On peut bien se demander pourquoi.

Un élément de réponse peut se trouver dans les chiffres qui sont à notre disposition pour quelques pays asiatiques où seule la Thaïlande fait exception avec une moyenne de 7,71. Il est vrai qu’à ce sujet, L’express titrait un de ses articles en 2014: «Avec la junte, le bonheur est de rigueur». Pour le reste, les moyennes sont inférieures à ce que l’OCDE définit comme étant du «bonheur»: Japon – 6,8, Corée – 6,3, Hong Kong – 6,48, Macao – 6,59, Taïwan – 6,59. Mais franchement, est-ce qu’un gosse coréen peut vraiment avoir la même définition du bonheur qu’un jeune Luxembourgeois? Du côté de l’OCDE, on est d’ailleurs assez prudent, puisque tous les tableaux statistiques sont précédés de la note: «Les résultats sont basés sur les déclarations des élèves.» Où est la science dans tout cela?

Andre Wengler