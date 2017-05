Coups de cœur/En marche ou en route?

J’ai pensé au fameux «I want my money back!» en entendant vendredi dernier, à la radio, que la famille royale du Qatar aurait l’intention de se retirer de la BIL dont elle détient 90% du capital. Sans que cela ait un rapport direct m’est donc venue à l’esprit la Dame de Fer qui, tout en rouspétant, n’a tout de même pas eu l’idée de tourner le dos à cette Europe qui, de son temps, connaissait des jours meilleurs et qui, désormais, bat un peu trop de l’aile.

Et même le Conseil de l’Europe et son assemblée parlementaire, pas spécialement connus pour faire la une, font désormais parler d’eux, et pas en bien, en raison de rencontres peu fortuites, notamment du président de l’institution, et de pots-de-vin astronomiques contestés à juste titre.

Nous voilà donc confrontés une fois de plus aux nouvelles troublantes, aux mauvaises surprises et à l’insécurité générale qui assombrissent nos jours dans tant de domaines et que des fous irresponsables se font un malin plaisir d’attiser par de fausses alertes à la bombe. Mais les vraies inquiétudes ne proviennent pas seulement du terrorisme et des menaces de plus en plus sérieuses d’un grave conflit mondial, notamment en raison des provocations inacceptables du dictateur nord-coréen, débile et dangereux, et des réactions imprévisibles du président américain.

Non, beaucoup d’autres choses s’y ajoutent et viennent perturber notre sommeil. Ne fût-ce que la perspective d’une victoire dimanche prochain de Marine Le Pen dont la dernière affiche la met en scène en tant que nouvelle Marianne, grande bienfaitrice de la nation. Si elle devait avoir l’occasion de réaliser son programme électoral qui, selon elle, mettrait fin à cette Europe diluée sous un flot non maîtrisé d’arrivants, la France, avec un peu de chance et un reste de bon sens, se réveillerait peut-être. Mais ce serait trop tard.

Selon un certain Bertrand Binnendijk, qui n’y va pas de main morte et s’acharne sur les deux candidats qu’il décrit avec amertume, les Français n’auraient plus que le choix entre la peste et le choléra.

Quant à Emmanuel Macron, illustration parfaite de ce que la mère de Maigret appellerait un bel homme, j’ai observé ces jours-ci plus d’une fois ses mimiques un rien rigides et les soubresauts réguliers de ses sourcils au-dessus de ses yeux bleu ciel tout en admirant la maîtrise pourtant un rien guindée de son langage, la promptitude de ses réponses aux questions qu’on lui posait et ses efforts pour prendre des allures d’homme d’Etat.

Je ne l’imagine toutefois pas encore sur les marches de l’Elysée et encore moins apte à tenir tête à des dinosaures tels que les sieurs Trump et Poutine et la dame Merkel dont, soit dit en passant, je n’ai jamais compris pourquoi elle avait gardé le nom de celui dont elle a divorcé.

Par contre, la chère Brigitte – c’est rare de voir un couple en apparence si soudé et fusionnel, mais néanmoins étrange –, qui pourrait être de par son âge la mère de son mari, se voit certainement déjà en Première dame enfin très légale. Elle aurait dès lors davantage l’occasion de secouer nerveusement sa chevelure, drôle de tic qu’on peut observer chez bien d’autres dames apparemment moins sûres d’elles qu’il n’y paraît.

Les rumeurs de la prétendue homosexualité de son jeune mari vont en s’intensifiant et le journal Closer détiendrait, comme il le prétend, une photo où le cher Emmanuel se promènerait en forêt, main dans la main, avec son prétendu amant, le vraiment séduisant Mathieu Gallet, PDG de Radio France.

Si tel devait être le cas – Macron l’a formellement nié à plusieurs reprises –, je lui souhaiterais d’avoir le courage de ses actes. Comme ce prêtre polonais, haut dignitaire du Vatican, qui l’a eu en avouant son amour pour un homme et qui a dû renoncer immédiatement à son sacerdoce. Aurait-il pour autant dû publier un livre qui fait grand bruit et n’hésite pas à avancer des pourcentages impressionnants quant au nombre d’homosexuels au sein de l’Eglise?

Il est connu que celle-ci est plutôt cachottière dans ce domaine et essaie d’éviter qu’on abatte les murs derrière lesquels elle essaie d’étouffer les rumeurs qui courent à ce sujet. Mais les temps et les mentalités ont changé et personne ne devrait plus être obligé de renier ses tendances. N’est-il pas primordial dans la vie de chacun d’entre nous d’avoir le droit de vivre avec la personne qu’on aime, quelle qu’elle soit? Je pense à cet égard à l’admirable et bouleversant discours du partenaire de Xavier Jugulé, le policier assassiné sur les Champs-Elysées, lors des funérailles de ce dernier dans la cour de la préfecture de police de Paris. A-t-on jamais entendu une plus grande, plus prodigieuse et plus digne preuve d’amour? J’en ai encore les larmes aux yeux. Je renoncerai pourtant volontiers à celles-ci en apprenant qui, en marche ou en route, aura gagné la course à l’Elysée.

Pierre Dillenburg