Coups de cœur / De manque et de saturation

Gavé de foie gras, de saumon fumé, de homard, de dinde, de bûche, de glace et de champagne, je n’ai qu’un seul désir en ce début d’année, c’est de faire maigre et de revenir à un mode de vie un rien plus monacal. Mais comment y parvenir si de longue date on a programmé une échappée en mer et que le coût de l’opération permet de manger et de boire à gogo sous le label «trois étoiles» à longueur de journée et de nuit? Il faudrait en l’occurrence une volonté de fer pour résister aux suaves plaisirs de Lucullus. Peut-être la ferme volonté de faire, à bord, au moins une demi-heure quotidienne de sport permettra-t-elle de maintenir la somme des calories dans des limites raisonnables?

Je m’attends à ce que, loin des événements qui secouent l’Europe, le Proche et le Moyen-Orient, l’intention de perdre aussi souvent que possible le regard à l’horizon, au-dessus des vagues balayées par le vent tiède du large et où se reflètera avec un peu de chance un ciel d’un apaisant bleu azur, y contribue et me permette, en me pénétrant – comme l’écrit de Gaulle dans ses mémoires – de l’insignifiance des choses, de retrouver un peu de sérénité et de calme après des semaines plutôt stressantes. Des semaines où des chagrins, des inquiétudes, des soucis, noyés dans les pseudo-plaisirs des fêtes de fin d’année, ont quand même laissé des traces sur une âme sensible aux misères et malheurs qui accablent sans cesse l’humanité et, surtout, certains de ses proches.

Tandis que nous continuons à vivre au sein d’une société à la consommation effrénée et à faire de luxueux voyages aux antipodes, les ravages dus aux conflits meurtriers et aux attentats, aux catastrophes naturelles et à la pollution, au manque cruel de nourriture et de soins dans tant de parties du monde, devraient nous gâcher la vie ou, du moins, nous faire réfléchir sérieusement dès que nous sortons le matin de notre lit. Et, au lieu de rouspéter pour tout et pour rien, nous devrions penser à notre position privilégiée au sein d’un petit pays nanti à souhait et cesser de revendiquer toujours plus et de rendre responsables ceux qui nous gouvernent de tous les maux, en particulier de ceux auxquels leurs prédécesseurs n’ont pas trouvé de solution non plus.

Je serais déjà très content si, à mon retour, une bonne fée pouvait avoir remédié aux toujours trop nombreux esprits étriqués, au trafic qui nous étouffe, aux chantiers qui s’éternisent, aux conditions de vie de ceux qui manquent de tout et au laisser-aller regrettable d’une toujours plus grande partie de la population qui, par sa tenue – devrais-je dire son accoutrement? – et sa conduite, semble tirer un malin plaisir à bafouer les règles élémentaires de la vie en société.

Pierre Dillenburg