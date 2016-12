Coups de cœur / A la veille de Noël

Quand vous lirez ces lignes, nous serons à trois jours de Noël. Partout où on va, on s’enfonce dans des mers de lumières clignotantes semblant vouloir nous emmener vers un éphémère pays des merveilles. Comme par exemple sur les Champs-Elysées transformés en une longue allée d’arbres magiques ruisselant de milliers de gouttes scintillantes comme autant de larmes versées sur les misères du monde.

Chez nous aussi les illuminations sont d’année en année plus opulentes, même si le nouvel arbre inondé d’ampoules bleues en face du Cercle Cité aurait plus fière allure si on s’était donné la peine d’accrocher les guirlandes ondulant en vagues à l’horizontale au lieu de les laisser tomber de haut en bas. Vous n’y voyez pas de différence? Eh bien, allez voir sur place et on en reparlera!

Et pendant que nous nous creusons les méninges pour trouver des cadeaux qui risquent de ne pas plaire et pour concocter des menus qui ont des chances de ne pas convenir, la population d’Alep manque de tout et meurt de faim. Quel triste et impardonnable spectacle que cet enfer désolant et indigne de l’humanité entière! La trêve n’a pas été respectée et les bombardements ont repris. C’est à en désespérer!

Et pendant que Trump – je n’arrive toujours pas à croire qu’il prêtera serment le 20 janvier prochain – s’entoure de ceux qui doivent former son gouvernement, et on n’en est pas à une surprise près, Obama, en quittant la Maison-Blanche, se dira sûrement qu’il porte en quelque sorte sur ses frêles épaules, comme un lourd fardeau, l’agonie d’Alep et la destruction de la Syrie, tout comme Bill Clinton a dû quitter la présidence avec le regret de ne pas avoir essayé de faire cesser le génocide du Rwanda.

En France, la valse des candidats à l’Elysée cause des vertiges à plus d’un d’entre eux. Je ne sais pas pourquoi, mais j’aimerais bien passer une soirée avec celui dont le sang catalan ne cesse de bouillonner et dont le regard perçant, voire arrogant, de toréador entre ses oreilles décollées a coupé la parole à plus d’un, victime de ses colères homériques. Je lui demanderais s’il est bien conscient du merdier dans lequel il risque de s’asseoir. Oui, l’année nouvelle nous réservera à n’en pas douter de nouvelles surprises et plus d’une fois nous constaterons que la méchanceté perverse, la brutalité bestiale et la lâcheté sont le refuge des faibles. Je serais déjà très content si du côté humanitaire, en pensant au message de paix de Noël, l’on parvenait à alléger les souffrances de tous ces gens qui, dans le monde, sont touchés si injustement dans leur corps et dans leur âme. En pensant à eux, le foie gras et la cuisse de dinde devraient nous rester en travers de la gorge. Mais de toute façon, pour tout cela, pour tout ce qui ne va pas et pour d’autres chagrins, mes yeux resteront embués bien au-delà des fêtes qui se pointent à l’horizon. Je n’abandonne pourtant pas l’espoir que, plus tard en hiver, quelques jours au soleil me remettront d’humeur à sourire.

Pierre Dillenburg