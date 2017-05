Coup de cœur / De prénoms

C’est dans une station-service, en route pour Paris, que j’ai trouvé un petit livre sur les prénoms de garçon. Je ne savais pas qu’il y en avait autant et d’aussi extravagants. En guise d’introduction figurait une liste des dix coups de cœur d’un célèbre site féminin. C’était comme si la Cour grand-ducale s’en était inspirée, alors que tant Liam que Gabriel, Noah et Louis y figuraient. Les six autres étaient Samuel, Oscar, Arsène, Anaël, Jules et Marin. Suivait une page du top des prénoms originaux et rares. Je ne sais pourtant pas si je voudrais m’appeler Alliaume, Cayan, Ezeckiel, Gaelig, Jarod, Jethro, Mayson ou Naoki. Dans cette liste, seuls Anthon, Fabbio ou Leopold pourraient convenir, si vous voulez avoir mon humble avis.

Je me souviendrai toujours du jour où, me promenant dans un des quartiers populaires de la capitale, en bordure de l’Alzette, la voix plutôt ordinaire d’une mère en rage contre sa petite fille jouant dans la rue a retenti à travers la fenêtre ouverte: «Marie-Antoinette, veux-tu enfin rentrer. Petite garce!» En luxembourgeois, c’était encore beaucoup plus truculent. Ce qui prouve que ce sont souvent les gens les plus simples qui, en affublant leur progéniture de prénoms nobles ou extravagants, croient grimper quelques échelons de l’échelle sociale en n’arrivant pourtant pas à se défaire de leur langage et de leurs manières débridés.

J’ai des frissons à chaque fois en ouvrant, dans la presse quotidienne, les pages des faire-part de naissance. Ce qu’on peut y lire comme prénoms est souvent en dépit du bon sens.

Car comment peut-on décider d’appeler, sous nos cieux, sa fille Chayenne ou Geissbedina? C’est que les parents regardent un peu trop les séries télévisées à l’eau de rose et s’identifient aux personnages qui y papotent en faisant la bouche fine. L’on devrait pourtant se dire que le garçon ou la fille devront traîner leur exotique, et souvent ridicule, prénom tout au long de leur vie.

J’ai tout de même pris beaucoup de plaisir à lire, dans l’intéressant almanach, acheté quatre euros, les explications sur les origines de certains prénoms, surtout historiques, comme celui d’Alexandre, attribué à huit papes et à plusieurs empereurs et rois, dont Alexandre le Grand, roi de Macédoine, avant de me retrouver le soir chez quelqu’un dont on ne connaît en principe ni le nom ni le prénom, alors qu’il a réussi à devenir une institution de la vie parisienne sous un sobriquet qui a fait le tour du monde.

Ce soir-là, Michou, malgré ses 85 ans, était en forme sur la scène de son cabaret mythique en saluant ses clients, coincés à table dans la petite salle comme dans un tonneau, avec une verve de jeune homme et un humour délicieusement grivois.

Je sais en tout cas désormais comment j’appellerai mon prochain chat. Je regrette de n’y avoir pas pensé plus tôt!

Pierre Dillenburg