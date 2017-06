Fernand Fehlen,enseignant-chercheur de l’Université du Luxembourg à la retraite /

Tous les déclinistes qui voient la langue luxembourgeoise menacée par «l’invasion des étrangers» se verront confirmés par le sondage effectué pour les 20 ans du Jeudi. Surtout par les questions permettant la comparaison avec un sondage publié il y a dix ans et, en premier lieu, par la question sur la communication entre les Luxembourgeois et les étrangers.

Pour communiquer avec les étrangers, seulement 5% des Luxembourgeois disent utiliser la langue luxembourgeoise, un taux qui a diminué de 10 points sur les dix dernières années. 80% disent recourir au français, qui se trouve ainsi confirmé comme la langue véhiculaire principale du Luxembourg.

Autre évolution non moins frappante: la hiérarchie des langues du pays. S’il ne fallait connaître qu’une seule parmi les trois, 42% de l’ensemble des résidents opteraient aujourd’hui pour le français, un taux qui a augmenté de 10 points en dix ans. Cette progression se fait au détriment du luxembourgeois qui a diminué de 10 points pour descendre à 49%, défendant toujours sa première place devant le français, les deux laissant loin derrière l’allemand quasi stable à 3%.

Le jugement est sans appel. La tendance est manifeste. Il ne sert à rien d’invoquer les imprécisions des chiffres dues aux marges d’erreur importantes pour les sondages à faible échantillon. Il ne sert à rien de s’étendre sur les aléas méthodologiques des enquêtes téléphoniques ou des comparaisons entre différents sondages espacés dans le temps et en plus effectués par des instituts différents. Il ne sert à rien d’invoquer certains résultats invraisemblables, par exemple le français jugé plus moderne que l’anglais. Opinion d’autant plus étonnante que l’écart entre les deux est le plus fort pour les moins de 25 ans. Le sondage pècherait-il par un biais francophile? Malgré toutes ces réserves, la tendance est claire et nette.

Mais on peut aussi trouver matière à optimisme pour la langue luxembourgeoise. 31% des non-Luxembourgeois disent utiliser la langue luxembourgeoise pour communiquer avec les nationaux. Pour les seuls Français, prétendument revêches à la langue luxembourgeoise, ce taux est, avec 35%, supérieur à celui de l’ensemble des étrangers. Pour les Portugais il est inférieur, à savoir 28%. Le fait que, sur la période de dix ans, ce taux baisse seulement de 2 points malgré une forte augmentation de la population immigrée me conforte dans ma conviction que notre langue nationale se porte bien.

Selon une vieille tradition, les nouveaux venus utilisent le français comme une porte d’entrée dans l’économie et la société luxembourgeoises et, en toute logique, 57% l’indiquent pour communiquer avec les Luxembourgeois. Mais cette tradition est en perte de vitesse. D’où le léger tassement du français comme langue véhiculaire entre les communautés et surtout l’augmentation spectaculaire de l’anglais qui progresse de 3 points pour rester cependant toujours marginal avec 4%. La langue luxembourgeoise est acceptée par une très grande majorité comme facteur d’intégration et marqueur identitaire du pays: «Au Luxembourg, maîtriser la langue luxembourgeoise est une nécessité pour s’intégrer dans la société.» 80% des Luxembourgeois sont d’accord avec cette affirmation, contre 62% des étrangers.

Par rapport à la proposition «Au Luxembourg, on ne peut se prétendre luxembourgeois sans la maîtrise de cette langue», les réponses affirmatives sont moins nombreuses, mais l’écart entre les Luxembourgeois, d’accord à 67%, et les étrangers, d’accord à 63%, diminue.

En posant des questions, un sondage impose aussi une certaine vision des choses. Ainsi, en proposant l’affirmation «Le Luxembourg est aujourd’hui un pays francophone» au jugement des enquêtés, il s’inscrit dans une certaine vision du Grand-Duché. 73% des étrangers et 56% des Luxembourgeois sont d’accord avec cette affirmation. 40% des étrangers et 20% des Luxembourgeois pensent même qu’il faudrait «mettre à l’avenir plus l’accent sur la langue française et la culture francophone».

On ne peut que regretter l’absence d’une proposition alternative sur le Luxembourg comme pays multilingue ou comme pays luxembourgophone. Absence d’autant plus regrettable que, dans une autre question, le parler luxembourgeois est plébiscité comme caractéristique principale de l’identité luxembourgeoise: parler luxembourgeois vient en première place, loin devant le bilinguisme luxembourgeois-français et le trilinguisme luxembourgeois-français-allemand. Autant chez les Luxembourgeois (89%, 61%, 58%) que les étrangers (76%, 71%, 54%).

Malgré quelques chiffres qui feront s’enflammer les réseaux sociaux, le sondage confirme le caractère multilingue du Grand-Duché. À côté des trois langues du pays remplissant des fonctions spécifiques et complémentaires, il ne faut pas oublier le portugais, la langue de la première communauté immigrée, et l’anglais, la troisième langue utilisée au travail.

Un dernier constat pour rassurer nos déclinistes: Luxembourgeois et étrangers sont d’accord – à un taux étonnamment élevé (respectivement 71% et 69%) – pour promouvoir le luxembourgeois comme langue administrative et législative «au même titre que la langue française».