La réalisatrice française Léonor Serraille a reçu dimanche à Cannes le prix du meilleur premier film, la Caméra d’or, pour « Jeune Femme », une comédie centrée sur une trentenaire qui cherche un nouveau départ à Paris.

En 1H37, « Jeune Femme », avec Laetitia Dosch et Grégoire Monsaingeon, suit cette trentenaire de retour de l’étranger, sa relation chaotique avec les hommes, ses tentatives de trouver du travail, du baby-sitting chez une famille bourgeoise ou un petit boulot de vendeuse dans un « bar à culottes » d’une galerie commerciale, ses étonnements face au fonctionnement de ses congénères parisiens… « Dans cette époque difficile », ce personnage est « dans l’humain » et « garde l’humour et la fantaisie », a souligné la réalisatrice en recevant son prix. Léonor Serraille a précisé qu’elle s’était entourée de nombreuses femmes dans l’équipe de son film, et était enceinte lors du tournage En 2016, une autre Française avait reçu la Caméra d’Or, Houda Benyamina pour « Divines » qui a connu le succès public et dont les droits ont été achetés par Netflix.