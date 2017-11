Les 20 et 21 novembre 2017, myenergy, avec l’association European Energy Award, et en partenariat avec la commune de Clervaux et le Naturpark Our, ont organisé la rencontre annuelle de l’association European Energy Award (EEA).

Lors de son assemblée générale qui s’est tenue le 20 novembre 2017, l’association a élu son nouveau président en la personne de Camille Gira.

Camille Gira succède ainsi à Walter Steinmann, ancien directeur de l’Office fédéral de l’énergie suisse (OFEN).

Camille Gira entend poursuivre et concrétiser les engagements concernant la protection du climat à l’échelle européenne.

La mission de l’association EEA, qui regroupe huit pays (l’Autriche, la France, l’Allemagne, l’Italie, le Liechtenstein, Monaco, la Suisse et le Luxembourg), est de guider les communes pour les aider à mieux structurer les mesures réalisées au niveau de la protection du climat, mais également de certifier les efforts qu’elles poursuivent en la matière.

Comme d’autres pays européens, le Grand-Duché utilise notamment l’outil EEA comme base de travail pour le fonctionnement du «Pacte climat», auquel participe la totalité des communes luxembourgeoises.

