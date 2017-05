‘Ça va mieux en le disant

Claude Frisoni / L‘expression populaire qui dit «ces temps-ci, on a de quoi se faire des cheveux» signifie que la situation justifie qu’on s’inquiète. Mais cette expression n’est en réalité qu’un raccourci. En effet, s’il suffisait de difficultés ou de signes alarmants pour se faire des cheveux, on ne croiserait plus aucun chauve dans nos régions de moins en moins tempérées. Or la calvitie s’est tellement généralisée qu’on en a fait une mode. Il manque en fait un mot à la phrase complète qui dit: «On a de quoi se faire des cheveux blancs.» C’est l’adjectif blanc qui est important. Ce qui ne m’étonne pas. Pas tellement en raison de l’histoire ou des tendances actuelles de l’opinion, qui cherchent à faire durer la quinzaine du blanc pendant douze mois, mais parce que mes cheveux à moi (je sais, j’aurais dû écrire «mes propres cheveux» mais la fréquence de mes shampoings ne regarde personne), pour nombreux qu’ils soient, sont d’un blanc si blanc que je m’en sers de drapeau à la moindre alerte. Donc, si j’en crois le bon sens populaire, j’ai sans doute beaucoup été confronté aux difficultés, aux soucis, au stress, voire aux chagrins d’amour. Car au Luxembourg, les cheveux blancs sont aussi appelés «Fraen Misär».

Pourtant, la bêtise étant, selon André Gide, l’aptitude au bonheur, je n’ai pas souvenir d’avoir eu, au cours de ma vie, d’autre souci majeur que la défaite de Guingamp contre Lille lors de la 34e journée de Ligue 1. C’est que, selon une étude de la revue scientifique Plos One rendue publique le 10 avril, «pour la grande majorité des gens, le blanchiment des cheveux n’est pas lié à quelque chose que vous avez fait, mais à des facteurs génétiques sur lesquels vous n’avez aucun contrôle». Ce qui prouve que j’ai bien raison de ne pas me faire de cheveux blancs sur les causes de mes cheveux blancs. Me voilà rassuré. Pour peu de temps. Car ce même 10 avril, on m’apprend que «des scientifiques ont présenté samedi lors d’un congrès en Espagne une étude montrant que la densité de cheveux blancs chez les hommes pouvait prouver qu’ils sont plus sujets à développer des problèmes cardiaques». Enfer et damnation, pendant qu’au Royaume-Uni les uns disent blanc, en Espagne, ils affirment le contraire. C’est pourtant joli, le blanc d’Espagne!

Les deux études contradictoires ont été révélées le même jour. Ils auraient pu au moins laisser passer le week-end, histoire qu’on oublie la première avant de découvrir la seconde. Non, maintenant ils ne se gênent même plus. Ils disent tout et son contraire le même jour! Mais non contents de nous foutre les jetons, ces prétendus savants, que je soupçonne d’être tous chauves et jaloux, enfoncent le clou: «Les résultats d’une étude récente montrent que les cheveux blancs pourraient représenter un signe avant-coureur d’apparition de maladies coronariennes.» Je suppose que ces scientifiques ont longuement réfléchi, discuté, observé, dépensé un tas de sous, pour en arriver à une telle conclusion. Alors que sans dépenser un centime, j’aurais pu leur éviter le ridicule. En leur expliquant par exemple que mon père a eu des cheveux jusqu’à sa mort. Beaucoup de cheveux. Il n’a eu des cheveux blancs que vers 78 ans. Mais il m’a avoué qu’il les teignait depuis l’âge de 35 ans. J’en déduis qu’aussi bien la calvitie que le blanchiment des cheveux ont des raisons héréditaires. Mais l’étude présentée en Espagne prouve bien, statistiques à l’appui, que les gens qui ont des cheveux blancs sont plus sujets que les autres aux maladies coronariennes. Qu’opposer à cette démonstration statistique imparable?

Euh… Je ne suis pas chercheur, encore moins médecin et même pas malade, je ne suis donc pas qualifié pour répondre. Mais juste comme ça, au pif, sans compétences particulières, si j’osais, je me permettrais un début d’explication. Est-ce que, tout simplement, les gens qui ont des cheveux blancs ne seraient pas, en règle générale, plus âgés que les autres? Et est-ce que l’âge ne serait pas un facteur de développement des maladies signalées? Comme dit l’autre, je dis ça, je dis rien, mais ça mérite réflexion.

Sans un tout petit peu de bon sens, on peut faire dire n’importe quoi à une étude. Par exemple, que les non-voyants sont de bien meilleurs conducteurs que les autres parce qu’ils sont responsables de beaucoup moins d’accidents de la circulation. Que le loup est moins dangereux pour les moutons que le berger parce qu’il ne prend pas leur laine. Que le berger n’a pas vraiment peur du loup parce que grâce au loup, les moutons acceptent la protection du berger. Que le loup n’est pas dangereux pour le berger parce qu’à chaque fois que Pierre crie au loup, le loup n’est pas là. Qu’à chaque fois que Pierre crie au loup quand le loup est vraiment là, le berger n’y croit plus. Que de toute façon, on a eu beau décimer les populations de loups, l’homme est un loup pour l’homme. Et quand l’homme crie à l’homme, l’homme croit bêtement ne pas avoir de raisons de se méfier.