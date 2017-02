‘Ça va mieux en le disant

Claude Frisoni / – Seigneur, répondez-moi, je dois vous parler…

– Oui, Don Patatillo? Qu’est-ce qui t’arrive, cette fois-ci?

– Je suis victime d’une chasse à l’homme, seigneur!

– Une chasse à l’homme? Mon Moi, quelle horreur. Et qui te chasse, Don Patatillo?

– Tous vos ennemis, Seigneur. Tous ceux qui contestent votre règne.

– Et qui sont-ils, Don Patatillo?

– Les homos, les bolchos, les socialos, les journaux, les…

– Les bobos?

– Oui, Seigneur, les bobos.

– Bref, tout ce qui se termine par o.

– Non, pas les cathos.

– Pas les cathos, bien sûr. Mais les homos? Pourquoi seraient-ils mes ennemis? Moi-même, tu sais, certains me soupçonnaient d’en être, avec mes histoires d’amour, de gentillesse, mes cheveux longs, ma tendresse pour les femmes. Et les journaux, ils seraient devenus mes ennemis aussi? Quels journaux, Don Patatillo?

– Surtout le Canard Enchaîné, Seigneur.

– Le Canard? Il est vrai que le volatile n’est pas le plus assidu à la messe, mais j’aime bien ses calembours.

– Comment Seigneur? Vous aimez les calembours?

– Evidemment. D’ailleurs, à l’occasion, je ne résiste pas à la tentation d’y sacrifier. Enfin, façon de parler. Souviens-toi: Pierre, tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église. Je ne suis pas mécontent de celui-là.

– Mais, Seigneur, ces comploteurs à la solde de ceux qui veulent ma perte m’accusent publiquement d’horreurs.

– Lesquelles, Don Patatillo?

– Ils prétendent que j’ai fait travailler ma femme et mes enfants.

– Mais il n’y a pas de mal, Don Patatillo, à faire travailler sa famille. C’est important, la famille. Joseph m’a fait travailler dans son atelier de charpentier. Et Bon Moi, j’en porte encore les stigmates, à cause des ampoules. Comment peuvent-ils te reprocher de faire le bien?

– C’est parce qu’en fait, ces intrigants affirment que ma femme et mes enfants ne travaillaient pas.

– Je ne comprends pas Don Patatillo. T’accusent-ils de les avoir fait travailler ou de ne pas les avoir fait travailler? Ils ne peuvent quand même pas te reprocher tout et son contraire!

– Eh bien, en un mot comme en cent, ils insinuent que je leur ai donné des emplois mais qu’en réalité, ils ne faisaient rien. Mais ma femme est une épouse aimante et dévouée. Et seuls mes deux aînés ont travaillé pour moi. La garce et le fillon… Non, la fille et le garçon.

– Et alors. Si ça te chante de payer ta famille à ne rien faire, c’est bien ton droit. Tu devrais pouvoir facilement les contrer. Moi merci, on peut encore faire ce qu’on veut de son propre argent, non?

– Euh… c’est que… Seigneur…

– Quoi, Don Patatillo? Tu me caches quelque chose?

– C’est que l’argent n’était pas vraiment à moi.

– Pas vraiment? Cet argent, était-ce le tien ou pas?

– Il l’était, Seigneur. Il l’était. Mais on me l’avait confié.

– Qui?

– L’Etat.

– Don Patatillo! Dois-je comprendre que tu as pris à César ce qui était à César pour le distribuer à ta femme et à tes enfants?

– Non, Seigneur. Je n’ai rien pris. Cet argent, je l’ai reçu de l’Etat. Et je l’ai rétrocédé à ma famille. C’est légal, Seigneur. Tous les escrocs, euh pardon, tous les autres font pareil.

– Mais tu dis toujours que tu n’es pas comme les autres, n’est-ce pas, Don Patatillo? Combien?

– Combien de quoi?

– Don Patatillo! Ne fais pas l’enfant. Combien de patates?

– Oh, entre Penelope, les gosses, les chèques du Sénat, les honoraires de Senior Advisor et ma société 2F, près de deux patates.

– Deux patates? Don Patatillo!

– Oui, mais en plusieurs années. Beaucoup d’années. Réparties sur plusieurs décennies, c’est assez peu, en vérité. Et tout ne venait pas de l’Etat.

– Ça n’est pas très chrétien, Don Patatillo.

– Mais, Seigneur, ce ne sont que quelques patates.

– Des patates, Don Patatillo, oui mais pour ta famille!

Chœur des anges et des saints: «Des patates, des patates, oui mais pour sa famille!»