C pour vous… / Une nouvelle année riche en évènements s’annonce

L’année 2016 est terminée et, en prenant du recul, on peut constater qu’elle a été remplie de beaucoup d’émotions – tant positives que négatives.

2016 a été marquée par de nombreuses attaques terroristes en Europe, qui ont causé la mort de beaucoup d’innocents, et surtout par les nombreux réfugiés qui ont laissé leur vie sur le chemin de la fuite et par les autres, qui ont réussi à trouver refuge dans un autre pays européen. Mais 2016 a également été une année où de nombreuses célébrités nous ont quittés comme par exemple Michel Galabru, David Bowie, Anton-Wolfgang Graf von Faber-Castell, Peter Lustig, Guido Westerwelle, Johan Cruyff, Roger Cicero, Hans-Dietrisch Genscher, Prince, Muhammad Ali, Bud Spencer, Miriam Piehlau, Leonard Cohen, Roger Leiner pour ne citer qu’eux.

Personnellement, l’année 2016 a été une année très émouvante, avec le décès de mon grand-père à l’âge de 85 ans, trois semaines avant la naissance de ma première fille.

Aujourd’hui, 2016 fait déjà partie du passé, et il s’agit maintenant de se tourner vers le futur pour voir ce que l’année 2017 nous réserve. D’un point de vue légal, certains changements de loi sont applicables à partir de cette année, notamment au niveau du congé parental, des changements concernant le remboursement des traitements orthodontiques et ophtalmologiques par la Caisse nationale de santé, de la réforme fiscale, de la loi hospitalière, de la société à responsabilité limitée simplifiée, de la réforme des finances communales, etc. Du point de vue salarial, l’indice promis depuis des mois est prévu pour janvier, ainsi que des primes en faveur de la fonction publique.

Sur le plan politique, ce sont avant tout les élections communales au Luxembourg qui vont marquer cette année. Mais également les élections dans les deux plus grands pays de la zone euro: en Allemagne, un nouveau chancelier va être élu et, en France, un nouveau président sera désigné. Les décisions de Trump ne seront pas à négliger non plus, alors qu’il entamera son mandat le 20 janvier. Les politiques d’ores et déjà en cours, et potentiellement à venir, peuvent produire des conséquences économiques négatives. Les difficultés qui seront éventuellement rencontrées à la suite des décisions politiques semblent pour l’instant difficiles à estimer. Même si le marché n’aime pas l’incertitude, les investisseurs préfèrent se concentrer sur la future politique de Trump, qui devrait doper l’inflation et la croissance.

Au niveau sportif, c’est surtout le cyclisme qui primera, avec la coupe du monde de cyclo-cross, organisée par la commune de Sanem, et la plus grande course cycliste, le Tour de France, qui passera dans quelques villages du Luxembourg. Au départ de Düsseldorf, les cyclistes traverseront le Grand-Duché sur un axe nord-sud de Wemperhardt à Esch-sur-Alzette. C’est un clin d’œil, alors que le 3 juillet est le jour du centenaire de la Fédération du sport cycliste luxembourgeois (FSCL) et le 130e anniversaire de la naissance de François Faber, premier coureur luxembourgeois à avoir remporté la grande boucle. Une partie des cyclistes passeront donc la nuit du 3 au 4 juillet au Luxembourg, avant de repartir le 4 vers Vittel en passant par Mondorf-les-Bains. C’est la première fois qu’une ville du Grand-Duché est une ville de départ du Tour sans être une ville d’arrivée.

J’espère qu’en 2017, le quotidien ne sera plus autant marqué par le terrorisme et que les crises politiques dans certains pays se calmeront, en faveur de tous les citoyens. Soyons donc prêts pour les éventuels changements politiques internationaux et/ou nationaux et les activités sportives proposées tout au long de cette année. Il me reste finalement à vous transmettre mes meilleurs vœux pour 2017 et que cette année soit riche pour chacun d’entre vous et vous apporte du bonheur à titre personnel.

Christine Schweich