C pour vous… / Les premiers «faux pas» de Trump

Le 20 janvier 2017, nous ne pouvons pas l’oublier, étant donné qu’il s’agit d’un moment historique pour les Etats-Unis, mais également pour le monde entier.

En tant qu’adepte des coups d’éclat, il ne pouvait commencer son mandat autrement. Face aux caméras de télévision du monde entier et depuis le Bureau ovale de la Maison-Blanche, Donald Trump a signé ses premiers décrets. Le visage concentré, il a affiché sa détermination, sa première victime à être dans son viseur: la loi Obamacare.

Cette loi, datant de 2010, est une mesure emblématique de l’ère Obama. Alors qu’elle a déjà fourni une assurance maladie à près de 20 millions de personnes, la voilà affaiblie dès les premières heures du mandat du républicain. Concrètement, Donald Trump veut supprimer l’Obamacare et le remplacer par une mesure qui doit être moins coûteuse et permettre d’assurer autant de gens.

Le président a même évoqué une nouvelle fois une assurance universelle qui supposerait de trouver des financements pour trente millions de personnes supplémentaires, évidemment dépourvues de moyens. Barack Obama a dit publiquement qu’il soutiendrait toute mesure permettant d’y parvenir à un moindre coût. Dans son esprit, c’est certainement impossible.

Si ce décret ne vise pour l’instant qu’à minimiser le poids financier de cette loi, cette dernière pourrait, à terme, être supprimée par le Congrès, à majorité républicaine. Cependant, jusqu’à ce jour, aucun calendrier n’a été annoncé, il s’agissait uniquement d’un symbole très manifeste de la part du républicain.

La priorité de ce début de mandat semble être le détricotage des actions de son prédécesseur. Et c’est non seulement l’Obamacare qu’il est en train de bouleverser, mais également de nombreux autres sujets comme la protection de l’environnement, la construction d’un mur avec le Mexique, l’immigration, etc.

Bien qu’il dispose d’une majorité au Congrès, Donald Trump multiplie les décisions présidentielles, usant de pouvoirs exécutifs que les républicains critiquaient lorsqu’ils étaient utilisés par son prédécesseur démocrate. La crise diplomatique qui débute avec le Mexique sur le «mur» et celle concernant la révision de l’Aléna, le traité de libre-échange conclu entre le Canada, les Etats-Unis et le Mexique, démontrent clairement que Donald Trump affiche le désir de ne procéder qu’à du bilatéral à l’avenir, quoi que l’on puisse penser de l’efficacité de ce format de négociations.

Le Mexique n’a pas la meilleure main face à Donald Trump, mais l’imbrication des économies (une partie des pièces détachées utilisées dans les usines automobiles américaines sont ainsi fabriquées au Mexique) rend difficiles les mesures radicales. On a vu à quelle vitesse la Maison-Blanche est revenue sur son projet de taxation de 20% des importations mexicaines, qui toucherait en premier lieu les consommateurs américains.

Alors que l’immigration en provenance du Mexique est en baisse, les Etats-Unis ont-ils intérêt à déstabiliser leur voisin du Sud? Dans ce rapport du faible au fort, le Mexique a par ailleurs des outils, comme l’a montré l’extradition du narcotrafiquant Joaquin Guzman, dit «El Chapo», le 19 janvier dernier.

Donald Trump a déjà, en quelques jours seulement, pris des décisions profondément impopulaires, et cela risque de devenir une routine dans les semaines à venir. Il se peut que les décisions prises soient très bien accueillies par les électeurs républicains. Le principe d’une alternance est de donner les moyens à un camp politique de promouvoir ses idées, comme l’avaient fait les démocrates avec Barack Obama.

Le prochain rendez-vous électoral va arriver très vite, en novembre 2018, avec les élections de mi-mandat. Les Américains auront alors l’occasion de s’exprimer sur le style de cette administration et sur les mesures qu’elle aura prises. Espérons que cette fois-ci plus de personnes auront le courage et la motivation de se présenter aux élections.

Christine Schweich