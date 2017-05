BT supprime 4.000 emplois à l’issue d’une année « difficile »

Le géant des télécoms BT a annoncé jeudi la suppression de 4.000 emplois dans le monde, conclusion d’un exercice comptable jugé « difficile » ponctué d’un scandale en Italie et de contorsions autour de ses infrastructures réseau au Royaume-Uni.

Ces suppressions de postes seront conduites lors des deux prochaines années, notamment dans les services fournis auprès des entreprises, ainsi que dans les activités dédiées aux réseaux et à l’innovation.

Le groupe qui emploie 102.500 personnes n’a pas précisé dans quels pays ces suppressions d’emplois seraient conduites. Il propose des services de téléphonie fixe et mobile, de connexion internet et de télévision câblée aux particuliers, ainsi que des services télécoms pour les professionnels, dans 180 pays du monde. « Nous devons accélérer notre présence dans le numérique et être moins dépendants des réseaux physiques », a expliqué son directeur général, Gavin Patterson, lors d’une conférence de présentation des résultats du groupe.

La mise en place de cette restructuration devrait coûter environ 300 millions de livres (360 millions d’euros). Guy Peddy, analyste à la banque Macquarie, a souligné que BT allait « réduire l’ampleur de sa présence, il ne va pas conserver tous ses actifs dans ses activités internationales, il va (…) aussi louer et passer par des grossistes pour accéder aux réseaux » locaux. « Cela signifie qu’il n’a pas besoin d’autant de gens, dans de nombreux pays il n’a pas besoin de conserver la même échelle », a-t-il expliqué sur la BBC Radio 4. Reste que BT a été confronté à « une année difficile », de l’aveu même de M. Patterson, qui se verra privé en conséquence de 338.000 livres de bonus.

Cette mauvaise passe intervient un peu plus d’un an après le rachat de l’opérateur mobile britannique EE au français Orange et à l’allemand Deutsche Telekom pour 12,5 milliards de livres (15 milliards d’euros), une transaction qui a fait revenir BT parmi les grands du secteur du mobile au Royaume-Uni. Début mars, il a dû accepter de faire de sa filiale dédiée aux infrastructures de réseau au Royaume-Uni une entreprise distincte, afin de répondre aux plaintes de ses concurrents qui l’accusent de position dominante. Et dans la foulée, l’opérateur historique britannique a annoncé qu’il devrait payer près de 350 millions de livres en amende et indemnités aux autres fournisseurs internet, pour des manquements sur ces mêmes réseaux – une facture qui s’est traduite par une charge de 230 millions de livres sur son bénéfice brut d’exploitation (Ebitda) de l’exercice écoulé.

– « Champion numérique » ? –

BT a été confronté de surcroît aux retombées d’un retentissant scandale comptable en Italie, où ses opérations ont donné lieu à des dissimulations de grande ampleur. Le groupe, qui chiffre les frais liés à cette affaire à 530 millions de livres, a remplacé depuis son responsable Europe et facture désormais ses clients en Italie depuis des services comptables placés hors de la péninsule. Ce scandale a entraîné une charge de 170 millions sur l’Ebitda l’an passé et devrait provoquer un coût similaire cette année.

Au final, BT a subi un repli de 19% de son bénéfice annuel avant impôt, à 2,35 milliards de livres (2,8 milliards d’euros), lors de l’exercice comptable du 1er avril 2016 au 31 mars 2017, tandis que son chiffre d’affaires a grimpé de 27%, à 24 milliards de livres (28,5 milliards d’euros), dopé par l’acquisition de EE. Pour l’exercice en cours, son Ebidta hors éléments exceptionnels devrait être compris entre 7,5 et 7,6 milliards de livres d’après ses nouvelles prévisions, contre 7,645 milliards en 2016-2017. Pour l’avenir, BT devra de surcroît régler le problème du déficit de son fonds de retraite, qui s’est élevé de 2,4 milliards de livres pour atteindre 7,6 milliards de livres avant impôt l’an passé.

Raisonnablement optimiste, M. Patterson a souligné que le groupe avait l’ambition de devenir le « champion numérique » du Royaume-Uni, où BT a commencé l’an passé à injecter une partie des 6 milliards de livres d’investissement promis dans les réseaux de ce pays sur trois ans.