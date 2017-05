Bon anniversaire! / André Roeltgen, président de l’OGBL

Le Jeudi a déjà 20 ans! Ça ne me rajeunit évidemment pas. Je me rappelle que Le Jeudi avait été lancé à un moment où moi-même je vivais mes premières années d’expérience professionnelle auprès de l’OGBL.

Et où, évidemment, j’ai commencé à suivre la presse, toute la presse, de très près. Ce qui fait que Le Jeudi m’accompagne depuis sa création et c’est toujours avec une certaine curiosité que j’attends la sortie, chaque jeudi, de l’hebdo.

Ce qui m’intéresse dans ce journal, c’est avant tout le regard original qui est porté sur l’actualité, ces éclairages qu’on ne retrouve pas forcément dans d’autres titres, le dossier qui est proposé chaque semaine, les sujets de fond traités dans la partie «Club», les nombreuses et riches pages dédiées à la culture et les rubriques ouvertes à des intervenants externes à la rédaction, même si j’avoue regretter parfois que la question sociale ne soit pas davantage abordée. Mais c’est là, j’en suis bien conscient, une tendance générale qui touche tous les médias et qui est loin de ne concerner que Le Jeudi. Quoi qu’il en soit – et tous ceux qui y ont contribué peuvent en être fiers –, Le Jeudi a su prouver en deux décennies qu’il était tout à fait possible de produire au Luxembourg un hebdomadaire francophone de bonne qualité et qui, au fil des années, est devenu assurément une référence dans le paysage médiatique luxembourgeois.

Je ne peux que souhaiter au journal et à tous ceux et celles qui le rendent possible, avant tout aux membres de la rédaction, tout ce qu’il y a de meilleur pour que cette belle aventure se poursuive encore longtemps.