Bien manger, c’est du bonheur

Oui, le chocolat, c’est bon pour le moral, mais un carré suffit!



Bien s’alimenter, ce n’est pas uniquement bon pour le corps.

C’est aussi se sentir bien dans sa tête.

«La nourriture que commercialisent les industriels de l’agroalimentaire est totalement dénaturée et trafiquée. Et tous ces produits sont nuisibles à la santé et sont à l’origine de bien des maladies, sur le plan tant physique que psychologique. Les conséquences sont désastreuses», affirme David Blondiau, nutrithérapeute et coach de vie installé à Moutfort. «Et ce ne sont pas les pilules de magnésium ou les ampoules de vitamine C qui vont y changer grand-chose. Pour être en bonne santé, il faut réapprendre à manger sainement, tout simplement.»

Et le professionnel de balayer d’un revers de main les produits «light», qui «trompent le corps en générant de l’insuline, qui induit que l’on mange davantage pour l’évacuer».

Manger sainement, c’est commencer par privilégier les fruits et les légumes du terroir et de saison, «bio de préférence, même si tout n’est pas forcément garanti», les poissons gras riches en oméga 3, les pâtes complètes, les noix, les amandes…

«Consommez donc ces dernières vers 17.00h, et vous allez voir que vous allez vous sentir beaucoup mieux dans votre tête», explique David Blondiau.

Au-delà de la bonne santé physique, une nourriture bien choisie a en effet le pouvoir de permettre de mieux résister au stress ou à la fatigue mais également de rendre les gens plus heureux.

«Pour reprendre l’exemple des amandes, il convient simplement d’éviter de consommer des protéines au cours du dîner qui suit. Avec ces protéines, d’autres acides aminés entrent en concurrence avec l’acide aminé dit tryptophane, qui est à l’origine de la sérotonine, l’hormone qui régule l’humeur», précise le spécialiste.

En cas de petit coup de mou au moral, les nutritionnistes conseillent également de laisser fondre un petit morceau de chocolat (pas de s’enfiler une plaque!) dans sa bouche ou bien encore de consommer des bananes, qui ont aussi l’avantage d’apporter une petite touche de couleur aux grises mines.

Résultats rapides

Preuves s’il en faut qu’il est possible de concilier l’utile et l’agréable.

«Et cela sans pour autant se compliquer la vie. C’est juste une question d’organisation. Se préparer à l’avance quelques chicons et deux ou trois sardines pour le déjeuner ne relève pas de l’exploit. Et, au moment du repas, cela ne demandera pas plus de temps que d’aller se chercher un sandwich au coin de la rue», affirme David Blondiau. «Même chose au restaurant: demandez que l’on vous remplisse l’assiette aux deux tiers de légumes, et c’est parfait.»

Le «bien-manger» a d’ailleurs un dernier argument à faire valoir: les résultats sur la santé se font rapidement sentir.

«Dès lors que l’alimentation est en mesure d’apporter l’ensemble des 20 acides aminées essentiels constituant les protéines, le corps peut bien fonctionner. Et cela règle bon nombre de problèmes: libido, sommeil, stress, allergies… Ajoutez-y un peu d’activité sportive et vous vous sentirez assurément mieux dans votre tête et dans votre corps», conclut le nutrithérapeute.



Fabrice Barbian