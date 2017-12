Une explosion mardi matin au terminal gazier de Baumgarten, dans l’est de l’Autriche, a fait plusieurs dizaines de blessés, a annoncé la police de Basse-Autriche, la Croix-Rouge faisant état d’un mort et de 18 blessés.

L’explosion s’est produite à 08H45 (07H45 GMT) et a été « suivie d’un incendie », a indiqué à l’AFP un porte-parole de la police, Edmund Tragschitz, précisant que la situtation avait été rapidement maîtrisée. La police a par ailleurs fait état de « 60 blessés à des degrés divers, dont un sérieux ». Les causes de l’explosion n’ont pas été immédiatement identifiées, selon cette source. Selon une porte-parole de la Croix-Rouge de Basse-Autriche citée par l’agence APA, Sonja Kellner, le bilan s’élève à un mort et 18 blessés ayant nécessité des soins plus poussés. Le terminal de Baumgarten est le principal centre de distribution pour le gaz arrivant de Russie et de Norvège en Autriche.

D’une capacité annuelle de 40 milliards de mètres cubes, cette infrastructure inaugurée en 1959 est l’un des principaux « hub » gaziers en Europe centrale. Contrôlé à 51% par le groupe énergétique autrichien OMV, il dessert notamment le nord de l’Italie et le sud de l’Allemagne.