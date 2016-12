Au Luxembourg: des fleurs pour les victimes du Tu-154

Bon nombre de Luxembourgeois et de Russes s’étaient rassemblés le jour de Noël à l’ambassade de la Fédération de Russie pour rendre hommage aux victimes de l’accident d’avion à Sotchi. Beaucoup d’autres personnes, qui ne pouvaient pas venir à l’ambassade avaient notifié leur sympathie sur les mêmes réseaux.

A l’origine de ce rassemblement fut un appel via les réseaux sociaux de la part de la citoyenne russe vivant au Luxembourg, Marina Nickels-Ushchekova qui avait demandé à ses amis et connaissances de se rencontrer avec des fleurs à l’ambassade à Beggen.

L’Ambassadeur Victor Sorokin, le directeur du Centre culturel russe Vladimir Sokolov et le premier conseiller Yuri Sokolov, ont spontanément ouvert les portes de l’ambassade pour remercier cette communauté pour sa compassion.

Le crash du Tu-154 a couté la vie à 92 personnes, dont 64 artistes (chanteurs et ballet) de l’ensemble Alexandrov, la directrice de la fondation humanitaire « Aide juste » Elizaveta Glinka, mieux connue comme « Docteur Liza » et neuf journalistes.

